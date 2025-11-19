Später bezahlen mit Apple Pay: Jetzt auch in Europa

Nutzer in Dänemark, Spanien und Schweden können Einkäufe mit Apple Pay erstmals über Klarna in mehreren Raten bezahlen. Die Freischaltung umfasst Onlinezahlungen ebenso wie Bezahlvorgänge in Apps oder im stationären Handel.

Voraussetzung ist ein iPhone oder iPad mit aktuellem System. Frankreich soll als nächstes Land folgen. Das neue Angebot orientiert sich an bereits laufenden Programmen in den USA, Kanada und Großbritannien, in denen Apple schon seit geraumer Zeit mit Klarna kooperiert und entsprechende Stundungen in Apple Pay anbietet.

Kunden wählen beim Bezahlen einfach Apple Pay und anschließend Klarna als Zahlungsoption. Die Ratenmodelle werden daraufhin automatisch angezeigt. Die technische Abwicklung erfolgt vollständig über die hinterlegte Apple Pay Infrastruktur. Informationen zu einzelnen Transaktionen werden dabei nicht dauerhaft gespeichert.

Optionen für kurze und längere Laufzeiten

Klarna ermöglicht je nach Einkauf unterschiedliche Zahlungspläne. Nutzer können Rechnungen innerhalb von 30 Tagen begleichen oder die Summe auf drei Monatsraten aufteilen. Für größere Anschaffungen stehen längere Laufzeiten zur Verfügung, die mit marktüblichen Zinsen verbunden sind. Die üblichen Bonitätsprüfungen bleiben bestehen.

Immer mehr Kleinstkredite: Klarna und Co. verführen junge Anwender

Die Integration folgt dem Grundgedanken, flexible Zahlungsmodelle direkt beim Checkout zugänglich zu machen. Das Unternehmen verweist auf eine wachsende Zahl von Händlern und Nutzern, die diese Möglichkeit bevorzugen.

Ausbau innerhalb Europas

Klarna zählt nach eigenen Angaben mehr als 100 Millionen aktive Nutzer weltweit. Die Erweiterung von Apple Pay um Ratenzahlungen soll das Angebot im europäischen Markt verbreitern und die Präsenz an möglichst vielen digitalen Kassen stärken. Apple stellt lediglich die technische Basis bereit, während die Darlehen vollständig von Klarna vergeben werden, ein konkurrierendes Angebot aus eigenem Haus hatte Apple kürzlich eingestellt.