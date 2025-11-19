Stiftung Warentest prüft erneut
Elektrische Zahnbürsten: Die beste kommt ohne App
Die Stiftung Warentest hat sich erneut mit dem aktuellen Angebot an elektrischen Zahnbürsten beschäftigt und eine überarbeitete Übersicht ihres schon mehrere Jahre lang erhältlichen Marktvergleichs veröffentlicht.
Getestet wurden 13 neue Modelle sowie mehrere Geräte, die bereits länger auf dem Markt sind und unverändert weiterverkauft werden.
Klassische Modelle setzen sich durch
Grundlage der Bewertung waren praktische Prüfungen, bei denen Testpersonen jedes Modell mehrfach nutzten. Zwei Schallzahnbürsten von Philips lieferten dabei die überzeugendsten Ergebnisse. Die Sonicare 5500 und die Sonicare 7100 erreichten in der entscheidenden Kategorie die höchsten Wertungen und erhielten insgesamt ein gut. Sie führen die aktuelle Vergleichstabelle an.
Die bestplatzierte Sonicare 5500 verzichtet dabei konsequent auf eine App-Unterstützung und ist mit einem Verkaufspreis von nur 65 Euro vergleichsweise günstig zu haben.
Auf den vorderen Rängen finden sich sogar noch mehr preiswerter Bürsten. Besonders aus der Reihe tanzt die Sensident Perfect Clean Professional, die für rund 20 Euro in der Drogerie Müller erhältlich ist und im Test zwar nur auf Platz 8 landet hier aber ebenfalls ein gutes Ergebnis (GUT 2,5) erzielte.
Funktionen wie Touchscreens oder App-Anbindungen verbesserten das Reinigungsergebnis nicht. Die Auswertung der Apps ergab zudem, dass einige Hersteller Daten übermitteln, die für die Nutzung nicht erforderlich sind.
Die Top-5 der im Test
- Philips Sonicare 5500 – Gut 1,7 – 65 Euro
- Philips Sonicare 7100 – Gut 1,8 – 159 Euro
- Oral B iO Series 3N – Gut 1,9 – 44 Euro
- Oral B iO Series 2 – Gut 2,2 – 44 Euro
- Philips Sonicare 3100 Series – Gut 2,4 – 50 Euro
Ungewohnte Bürstenformen überzeugen nicht
Neben klassischen Schallmodellen wurden auch Geräte geprüft, die auf alternative Bürstenformen setzen und sehr kurze Putzzeiten versprechen, wie etwa die Unique One. Diese Konzepte konnten jedoch nicht überzeugen. Zwei U förmige Bürsten reinigten die Zähne deutlich weniger gründlich, weshalb sie ein mangelhaft erhielten.
Zusätzlich wurden Bedienungsanleitungen, Ersatzbürstenpreise und Materialien beurteilt. Insgesamt empfiehlt die Stiftung zur Orientierung Modelle, die in den Kernbereichen Reinigung und Handhabung zuverlässig arbeiten und ohne App-Nutzung auskommen.
Ich dachte die Laifen Wave ist gerade Zahnputz-GOAT. Haben sie die gar nicht getestet?
Die Laifen Wave hat ein Qualitätsurteil von Gut (2,2) erhalten.
Die Laifen habe ich seit ein paar Monaten. Nicht billig, aber Mega Putzergebnisse.
Die habe ich auch und dafür meine Sonicare in Rente geschickt. Würde ich immer wieder kaufen.
Ich bin auch zur Laifen Wave gewechselt. Allein der Unterschied in der Haptik von Plastik und Aluminium ist schon mega. Das Einstellen per App finde ich auch sehr praktisch. Ich bin auch super zufrieden mit der. Mich würde bei dem Test interessieren, welchen Bürstenkopf und welches Programm benutzt wurde. Das macht ja am Ende einen großen Unterschied.
Meine Philips Sonicare ist immer lauter geworden und kurz nach dem Ablauf der Garantie kaputt gegangen. Nie wieder!
Ich nutze jetzt seit längerem die Oral-B iO Serie. Die hat ein sehr gutes Putzergebnis und macht einen deutlich robusteren Eindruck.
Kann ich bestätigen. Ich war rund zehn Jahre Sonicare – Fan, aufgrund der Putzergebnisse. Zahnärztlich bestätigt. Aber regelmäßig gingen die Handteile nach plusminus 2 Jahren kaputt. Das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes für die Tonne…
Und auch meine Curaprox hielt nur 2,5 Jahre. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt…
So macht jeder seine Erfahrungen. Meine Philips Sonicare lebt schon seit mehr als fünf Jahren in meinem Badezimmer. Allmählich lässt der Akku ein wenig nach, und die Zahnbürste muss tatsächlich schon nach zehn bis 14 Tagen wieder für eine Nacht laden. Ansonsten funktioniert sie wie am ersten Tag.
Die Gewinner wechseln sich doch immer ab.
Mein Preis/Leistungs Tipp:
Die GUM Smart One
Laut Warentest hat sie die beste Putzleistung.
Warentest Testurteil: 2,1 Gut
Zahnreinigung (60%): „sehr gut“ (1,5);
Handhabung (30%): „befriedigend“ (2,6);
Haltbarkeit, Umwelteigenschaften (10%): „gut“ (2,0).
12.2 -> 2.2
Die Schallzahnbürste von DontoDent (gibt’s bei DM) ist für mich der Testsieger. Von den großen Marken bin ich enttäuscht.
Die sieht den Philips Modellen ja auch extrem ähnlich… wer weiß, wer die herstellt?! :-)
Stellt Philips überhaupt noch irgendwas her? Die haben doch die meisten Geschäftsteile verkauft und kassieren vor allem Gebühren dafür, dass anderen Hersteller (meist aus China) deren Namen nutzen dürfen.
Sehe ich genauso. Die von Dontodent hat ja auch schon ganz gute Ergebnisse bekommen und hält genauso lang oder gar länger.
https://www.rundschau-online.de/ratgeber/verbraucher/das-sind-die-besten-elektrischen-zahnbuersten-399437
Niemand braucht Bluetooth oder eine App zu einer Zahnbürste, das mach das Ding nur unnötig teuer.
Mir hat sich der Sinn von Apps bei Zahnbürsten nie erschlossen. Kompletter Unfug, reine Geldmacherei…
Kann man haben muss man aber nicht… Was ich ganz praktisch finde ich die Funktion sich erinnern zu lassen wann der Bürstenkopf gewechselt werden muss. Meine Zahnbürste zeigt auch an, mit wie viel Druck man putzt und dieser zu hoch ist. Das kann man sich dann auch anzeigen lassen. Genauso wie die durchschnittliche Putzzeit.
Aber das sind alles keine „Must-Haves“. Ich finde es aber praktisch.
Stimme ich dir zu, aber bei unserer philips konnte man die Putzlänge via App noch verlängern, das war sehr effektiv. Alle anderen Funktionen der App sind Spielereien.
Wer ne App bei ner Zahnbürste braucht,der braucht auch eine für nen Toaster!
Bist du alle?
Ich habe die Philips Sonicare 3100 seit über 2 Jahren. Bin sehr zufrieden. Das Philips die allerdings heute immer noch USB-A Steckern verkauft finde ich etwas armselig.
Bin auch Sonicare-Freund. Ich finde zwar auch, dass einige Modelle von Philips hier überteuert sind, aber der Testsieger ja wohl eher nicht. Außerdem ist es prima, dass unser Geld wenigstens in Europa bleibt. Statt wie bei Laifen vollständig in China zu landen. Ich finde, wir Europäer sollten da mehr drauf achten, wem wir unser Geld hinterherwerfen.
Aber dir ist bewusst, das die Produkte von Phillips Sonicare. Durch Personal Health produziert wird, und dies in China und Indonesien. Gerüchte existieren das einige auch in den Niederlande produziert werden.
Materialien für manche Zahnbürsten in den USA hergestellt werden, und dann Montage in Indonesien erfolgt.
Die Produktion ist global aufgeteilt: China und Indonesien spielen eine große Rolle, aber auch Fertigung in Europa (Niederlande) ist belegt bei manchen Modellen.
Produziert wird dennoch in China!
„Funktionen wie Touchscreens oder App-Anbindungen verbesserten das Reinigungsergebnis nicht“
Herrlich. Made my day
Ich finde, dass man überhaupt keine Zahnbürste braucht! Putze mir seit Jahren die Zähne mit Wurzeln und habe nicht eine Plombe im Mund!
Kann ja noch kommen …
Nein, mir sind alle Zähne ausgefallen!
Und welchen Sinn macht es, wenn du die ausgefallenen Zähne putzt? Einfach irgendwo in einer Schublade packen, dann werden die nicht jeden Tag wieder dreckige ;-)
Wurde die ApaCare nochmal getestet?
Ich kann die Wondersmile Schallzahnbürste PRO empfehlen, sehr gutes Putzergebnis, deutscher Hersteller und Testsieger bei Stern.
Ich bin ein Fan von Sonicare. Habe allerdings auch schon zwei defekte Handteile reklamieren müssen.
Ich nutze allerdings das Modell 9900, weil meines Wissens nur bei diesem Modell das Handteil komplett geschlossen ist. Bei den anderen Modellen läuft Wasser und ggf. Zahnpastareste in die kleinen Ritze an den Knöpfen. Dies ist nur schwer und umständlich zu reinigen.
Würde mal die Beurer SC 50 in den Raum werfen. Hat da jemand Erfahrungen gesammelt?
Ja, hab’s gerade probiert: Sie geht dabei kaputt.
Die 5500 ist allerdings (mein Empfinden nach) lustlos zusammengesteckt. Das erste Handstück ist vom Waschbeckenrand in das Waschbecken gekippt und machte keinen Mucks mehr. Auf Gewährleistung gab es eine Neue, die dann leider auf der Waschmaschine stand und beim Schleudergang den Weg nach Unten gefunden hat. Auch hier direkt keine Funktion mehr. Nun habe ich den scheinbaren Testsieger, der hat schon den einen oder anderen Sturz überstanden und funktioniert sicher schon zwei Jahre. Preise der Bürstenköpfe sind allerdings auch nicht zu verachten.
Warum „scheinbar“?
Achtet darauf, dass ihr im Laden nur die mit dem OVALEN Bürstenköpfen kauft… (Anspielung auf die affige Werbung von Braun)
Wir haben zuhause eine Oral-B iO 8 und und vor 1 Monat habe ich günstig eine Sonicare 5300 gekauft. Für die Sonicare habe ich mir danach die A3 Premium All-in-One Aufsätze gekauft. Eigentlich dachte ich immer die iO Aufsätze wären schon mit 5-6€ pro Stück teuer, aber die A3 der Sonicare kosten ja knapp 10-15€ pro Stück. Einfach nur Wahnsinn.
Von der Reinigungsleistung finde ich die Oral-B iO 8 mit den Ultimate Bürsten und die Sonicare mit der A3 Bürste im Standard-Modus extrem gut. Die Oral-B iO warnt früher vor zu starken Andruck und das auch optisch sehr gut. Bei der Sonicare ändert sich nur das vibrieren. Während der Reinigung fühlt sich die Sonicare angenehmer im Mund an, was mMn vorallem daran liegt das die Aufsätze schmaler sind. Was ich bei der Sonicare aber so gar nicht verstehen kann ist das sie sich nach 2min einfach komplett abschaltet und das sie so komische 20s BrushPacer-Intervalle hat, wohingehen fast alle anderen Hersteller 30s Intervalle nutzen.
Beide Zahnbürsten mit meinen Aufsätzen sind wirklich absolut top von der Reinigungsleistung und ich wechsle immer mal von der einen zur anderen.
Endless story bei den Zahnbürsten ist aber das sie kaputt gehen.
Ich nehme mal an das liegt an den Vibrationen bei den Sonicare.
Bei der oral B iO 6 verabschieden sich laut Amazon Bewertungen gerne die Akkus. Ich nehme mal an die sind vielleicht absichtlich so konzipiert.
Mich wundert nur das man sie nicht selbst einfach wechseln kann. Gab es da nicht Vorgaben der EU?
Ich weiß jetzt nicht ob es Bastelanleitungen a la ifixit existieren.
Bevor ich die Oral-B iO gekauft hatte, habe ich bestimmt ca. 10 Jahren lang das ältere Highend Modell Oral-B 9900 genutzt gehabt. Als da damals der Akku kaputt gegangen ist habe ich mir einfach einen Ersatzakku gekauft und mittels Anleitungen aus dem Internet diese selbst ersetzt. Für die Oral-B iO und Sonicare 5300/5500 gibt es auch schon Anleitungen wie man den Akku tauschen kann. Wenn es soweit sein sollte, werde ich das auf jeden Fall probieren. Die Anleitungen die ich gesehen habe schauen jedenfalls nicht so extrem schwer aus.
Habt Ihr Erfahrungen mit den elektrischen Zahnbürsten von Wondersmile?
Ich finde die Oral-B IO Modelle im Vergleich besser. Auch wenn sie ein fragwürdiges Preis-Marketing-Modell haben..
Kommt auf die Person an:
Oral B:
hier muss man Zahn für Zahn putzen und genau sein.
Schallbürsten:
Hier kann man lockerer über die Zähne gehen und sie putzen gut.
Kommt auf die vorlieben an.
Ich bin eigentlich der Oral B Fan weil sie einen schrubbenden Charakter haben im Gegensatz zu den Philips Modellen. Da hatte ich immer das Gefühl da fehlt etwas. Auch wenn sie vielleicht gleich oder sogar besser reinigen aber irgendwie bin ich da kein Freund von.
Benutzen aber auch die günstigste Variante, wichtig sind halt die Köpfe, da gibt es schon deutliche Unterschiede. Meine Frau hat jetzt das gleiche Modell noch mal gekauft und das ist von der Leistung her völlig anders. Da hat sich doch in den letzten fünf Jahren wieder irgendetwas zum schlechten verschlimmbessert
Also ich hab mir eine Schallzahnbürste vom Aldi geholt. Ist absolute top. Kleiner Taler, glaub 19.99€
Alle die ich kenne und eine solche Zahnbürste nutzen sagen das dazwischen Welten liegen und so würde ich es auch ausdrücken. Man hat nach dem Zähneputzen mit iO / Sonicare das Gefühl direkt von der Zahnreinigung zu kommen.
Nach drei Sonicare Zahnbürsten, die jedes Mal nach einem runden Jahr kaputt gegangen sind, bin ich jetzt auf den billigen Klon von dm umgestiegen. Der hat sogar drei Jahre Garantie…
Egal bei welcher Marke:
Die gehen hinüber.
Daher würde ich nie mehr als Max. 80€ für eine neue ausgeben.
Man muss leider gleich beim Kauf damit rechnen das die mittlerweile knapp nach 2 Jahren Garantie zufälligerweise kaputt gehen.