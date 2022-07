Die SCHUFA stellt auf ihrer Webseite einen Risiko- und Kredit-Kompass mit Kennzahlen zum Kreditverhalten der Deutschen zur Verfügung. Der Anteil der Menschen mit Zahlungsschwierigkeiten ist weiterhin in Bremen und Berlin am höchsten. In beiden Städten sind knapp 12 Prozent der Bewohner von Zahlungsschwierigkeiten betroffen.

Die Schufa sieht „Buy Now Pay Later“-Angebote wie Klarna als hauptausschlaggebend für die Zunahme der Kleinstkredite, bei denen man korrekterweise eigentlich von einer Stundung der Zahlung sprechen müsste. Diese würden sich gerade in der Zielgruppe junger, internet-affiner Menschen einer immer größerer Beliebtheit erfreuen.

"Buy Now Pay Later" Immer mehr Kleinstkredite: Klarna und Co. verführen junge Anwender

