40 Tage Standby, 20 Stunden Daueraufnahme
Plaud bringt neuen NotePin S: KI strukturiert Gesprächsmitschnitte
Mit dem NotePin S bringt das US-Unternehmen Plaud eine weiterentwickelte Version seines tragbaren Aufnahmegeräts auf den Markt. Das Produkt richtet sich an Anwender, die Gespräche im beruflichen und privaten Alltag zuverlässig festhalten möchten, ohne währenddessen aktiv mitschreiben zu müssen.
Der Fokus liegt auf persönlicher Nutzung bei Treffen, Interviews, Meetings oder spontanen Team-Gesprächen.
Verbesserte Bedienung und flexible Nutzung
Der Plaud NotePin S bleibt ein kompaktes und unauffälliges Gerät, das sich auf unterschiedliche Weise tragen lässt. Nutzer können ihn als Pin an der Kleidung befestigen, als Clip nutzen oder an einer Kette beziehungsweise einem Armband tragen. Damit ist das Gerät so ausgelegt, dass es im Alltag kaum auffällt und dennoch jederzeit einsatzbereit ist.
Eine zentrale Neuerung ist die sogenannte Highlight-Taste. Mit einem kurzen Tastendruck lassen sich während eines Gesprächs wichtige Stellen markieren. Diese Markierungen dienen später als Orientierung für die automatische Auswertung. Die zugehörige Plaud-App erkennt dadurch, welche Passagen für den Nutzer relevant sind, und gewichtet diese bei der Zusammenfassung entsprechend stärker.
Technische Daten und Akkulaufzeit
Der Plaud NotePin S ist mit einem 320-mAh-Akku ausgestattet. Dieser ermöglicht laut Hersteller bis zu 20 Stunden kontinuierliche Audioaufnahme sowie eine Standby-Zeit von bis zu 40 Tagen. Der interne Speicher umfasst 64 GB und bietet damit Platz für zahlreiche Gesprächsaufzeichnungen, ohne dass eine permanente Synchronisation erforderlich ist. Eine physische, taktil ausgeführte Taste erlaubt die Bedienung auch ohne Blickkontakt zum Gerät.
Die integrierten Mikrofone sind für eine Audioaufnahme aus bis zu drei Metern Entfernung ausgelegt. Mit einem Gewicht von 17,4 Gramm ohne magnetischen Pin bleibt der NotePin S leicht und unauffällig. Die Abmessungen betragen 51 x 21 x 11 Millimeter, womit das Gerät kompakt genug ist, um dauerhaft getragen zu werden, ohne im Alltag zu stören.
Automatische Auswertung statt Mitschrift
Nach der Aufzeichnung werden die Gespräche mit Hilfe einer KI-basierten Analyse in strukturierte Notizen überführt. Ziel ist es, aus längeren Unterhaltungen kompakte Übersichten zu erstellen, die Kernaussagen, Entscheidungen und nächste Schritte abbilden. Der NotePin S soll so vor allem die Nachbereitung erleichtern und verhindern, dass Inhalte aus Gesprächen verloren gehen.
Plaud positioniert das Gerät als Unterstützung für Situationen, in denen Aufmerksamkeit und aktives Zuhören im Vordergrund stehen. Der technische Aufwand bleibt im Hintergrund, während die Ergebnisse später digital abrufbar sind.
Der NotePin S ist ab sofort für 179 Euro erhältlich und ergänzt das bestehende Angebot des Herstellers um ein weiter verfeinertes mobiles Werkzeug zur Gesprächsdokumentation.
Leider mit Abo. Kennt jemand eine Alternative ohne Abo? Und ja, ich weiß man kann das alles auch mit dem Iphone nachbauen. Das möchte ich aber nicht…
Für 300min im Monat kostenlos laut Website.
Ja, das ist leider gar nicht. Das sind knappe 3 Meetings :-(
Unauffällig klingt gut, ist bei Aufnahmen aber heikel. Ein Piepston würde für Transparenz sorgen. …oder ich rede nur noch mit jenen, den ich vertraue ;)
Das solltest Du sowieso..
Das Soundcore Work ist kleiner und kostet 50€ weniger!
US-Unternehmen, da muss man ja mittlerweile sehr vorsichtig sein, wer weiß was da mit den Daten passiert? Sind ja kein guter udn vertrauenswürdiger Partner mehr, die USA und deren Unternehmen.
Wie genau meinst du das?
Du hast in den letzten Monaten grob mitbekommen was in den USA passiert ist? Gerade auch mit den Tech-Giganten und deren Verhalten gegenüber dem orangen Typen?
Du hast ganz grob mitbekommen, was die letzten Monate in den USA los war und ist? Stichwort Trump.
Wow, Du lässt Dir von den Medien offenbar jeden erdenklichen Bären aufbinden XD
Unbedingt, mir fehlt da einfach die Intelligenz das zu durchschauen.
Apple Find my ist wohl bei der neuen Version rausgeflogen. Sonst eben ein „S“-Update, kein neues Gerät und an manchen Stellen verbessert
Den NotePin habe ich vor 1 Monat ausprobiert. An sich gut, aber die Hemmschwelle ist zu groß den bei Meetings oder sonst wo zu benutzen.
Ich bin aber vom Plaud Note Pro sehr begeistert. Ich nehme jedes wichtige Telefonat damit auf und es klappt wunderbar. Gespräch mit Anwalt. Gespräch mit einem Chirurgen. Gespräche bei Anfragen für Projekte im Freelancer Bereich. Die Gespräche dauern meistens und ich kann mir nicht alles merken. Mit dem Teil habe ich eine Zusammenfassung mit allen wichtigen Details. 300 Minuten reichen für mich locker aus. Das Gerät ist nicht zu 100% genau. Aber zu 95%. Klare Kaufempfehlung!
Zu teuer. HIDock ist besser!
Ich brauche sowas, aber ohne cloud. Gibt es sowas mit lokaler Transkription?