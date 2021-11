Sonos Sub mini: iPhone-App verrät neuen Lautsprecher

Es ist nicht das erste Mal, dass Sonos den bevorstehenden Verkaufsstart neuer Produkte über die offizielle iPhone-Fernsteuerung des Multiroom-Systems verrät. Bereits im April 2018 hat der Sonos-Controller einen ersten Blick auf die damals noch unveröffentlichte Beam-Soundbar zugelassen, die mittlerweile bereits in der zweiten Generation verfügbar ist.

Jetzt scheint der Sonos Controller die Vorstellung eines neuen Subwoofers vorwegzunehmen und enthält erste Verweise auf einen bislang noch unbekannten „Sonos Sub mini“. Über die entsprechenden Informationen stolperte ein Anwender während des Einsatzes der offiziellen iPhone-Applikation von Sonos.

Bei der Installation eines zweiten Sonos Sub – die Nutzung von zwei Subs in einem Sonos-haushalt ist seit Ende 2020 möglich – zeigte der Sonos-Controller plötzlich einen bis dahin noch nicht verfügbaren Link hin zu „weiteren Informationen“ für die Verbindung eines zusätzlichen Sub an.

Zylindrisch statt rechteckig

In diesen gibt Sonos auch Hilfestellungen was die Identifikation des anzuschließenden Sub angeht und erklärt etwa, wie sich die dritte Generation des Sonos Sub zweifelsfrei identifizieren lässt. Hier erwähnt der Anbieter dann, dass es sich bei dem neuen „Sub mini“ um einen „kleineren, zylindrisch“ Lautsprecher handelt, während die drei bisherigen Sub-Generationen als große rechteckige Lautsprecher klassifiziert werden.

Zuletzt hatte Sonos die zweite Generation des Beam und den tragbaren Mini-Lautsprecher Sonos Roam vorgestellt.

Bei dem Sonos Roam handelt es sich um eine günstigere und handlichere Version des Sonos Move. Der portable Speaker lässt sich dabei nicht nur in Sonos-Setups als Multiroom-Lautsprecher betreiben, sondern auch mitnehmen und unterwegs als akkubetriebener Bluetooth-Lautsprecher nutzen.