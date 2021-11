Sonos mit Schnellzugriff auf EQ-Einstellungen und Digital-Surround-Unterstützung

Sonos hat seine iOS-App mit einer Reihe von Verbesserungen ausgestattet, die sich nicht unbedingt auf den ersten Blick erkenntlich zeigen. So lassen sich die Equalizer-Einstellungen nun einfacher erreichen, die mobilen Geräte Roam und Move erhalten einen zusätzlichen Stromsparmodus und auf ausgewählten Geräten wird DTS Digital Surround unterstützt.

Die sonst in den Geräteeinstellungen vergrabenen Equalizer-Regler lassen sich jetzt direkt vom Wiedergabebildschirm aus erreichen. Wenn ihr dort auf den Lautstärkeregler tippt, seht ihr rechts neben dem Lautstärkepegel ein neues Einstellungssymbol, das euch direkt zu den Equalizer-Einstellungen des jeweiligen Lautsprechers bringt. Hier steht euch dann neben den Reglern für Bass und Höhen auch der Loudness-Schalter zum direkten Zugriff zur Verfügung.

Sonos Roam und Move mit neuer Engergiesparfunktion

Besitzer eines mobilen Sonos-Lautsprechers, aktuell sind dies die Modelle Roam und Move, finden in den Einstellungen der App jetzt eine zusätzliche Option zur Verlängerung der Akku-Laufzeit. Wenn gewünscht, könnt ihr nun vorgeben, dass der jeweilige Lautsprecher bei Nichtbenutzung nicht in Standby fällt, sondern stets automatisch ausgeschaltet wird, um den integrierten Akku zu schonen. Hierzu muss euch allerdings klar sein, dass der ausgeschaltete Lautsprecher dann auch nicht in der Sonos-App angezeigt wird.

DTS Digital Surround für Sonos-Geräte

Zu guter Letzt bringt Sonos mit der aktuellen App-Version noch die Unterstützung von DTS Digital Surround und damit eine eine willkommene Erweiterung für Nutzer, die ihre Sonos-Lautsprecher als Heimkino-Lautsprecher verwenden. Die Dekodierung von DTS Digital Surround ist mit den Sonos-Geräten Arc, Beam, Playbar, Playbase und Amp möglich. Im Fenster „Aktuelle Wiedergabe“ wird entsprechend angezeigt, wenn Inhalte in DTS Digital Surround gestreamt werden.

Die neuen Sonos-Funktionen setzen über die jeweils unterstützen Lautsprecher und Geräte auch die Verwendung der neuen Sonos-App S2 zwingend voraus. Der Schnellzugriff auf die EQ-Einstellungen soll in den kommenden Monaten auch für Android bereitgestellt werden. Zudem will der Hersteller noch in diesem Jahr die Unterstützung für Amazon Music Ultra HD und Dolby Atmos Music nachliefern.