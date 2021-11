Vinegar: Safari-Erweiterung für bessere YouTube-Videos

Der Boom der kostenpflichtigen Browser-Erweiterungen, den Apple mit Einführung der mobilen Safari-Extensions durch iOS 15 ordentlich befeuert hat – iPhone-Anwender sind es bekanntlich gewohnt auch für kleine Systemerweiterungen zu bezahlen – ist ein zweischneidiges Schwert.

Eingebettete YouTube-Videos mit und ohne Vinegar

Für Mac, iPad und iPhone

Zum einen eröffnet Apple der Entwickler-Community hier eine Einkommensquelle, die den Zeiteinsatz der für die Erstellung der Browser-Erweiterungen investiert wurde, fair vergütet. Zum anderen läuft man als Anwender jedoch Gefahr immer wieder Kleinstbeträge in Erweiterungen zu versenken, die plötzlich ihren Geist aufgeben. Nicht alle Entwickler bleiben nämlich auch nach der initialen Verkaufsphase am Ball, was stetige Aktualisierungen und Korrekturen an den eigenen Angeboten angeht.

Womit wir zu der recht jungen Safari-Erweiterung „Vinegar – Tube Cleaner“ kommen, die sich im App Store für knapp zwei Euro zum Download anbietet und nicht nur auf iPhone und iPad sondern auch auf dem Mac installiert werden kann.

Keine Werbung und keine Garantie

Einmal aktiviert, kümmert sich die Safari-Erweiterung um die Darstellung eingebetteter YouTube-Videos auf den von euch angesteuerten Webseiten. Werden hier Videos des weltweit größten Portals seiner Art erkannt, tauscht „Vinegar – Tube Cleaner“ die herkömmliche Art der Einbettung gegen einen einfachen HTML-Tag aus. Dies führt dazu, dass der YouTube-Ballast verschwindet und das Video im Standard System-Player angezeigt und wiedergegeben wird.

Mitsamt all den damit einhergehenden Vorzügen wie etwa der Bild-in-Bild-Taste, der werbefreien Wiedergabe und den schnelleren Ladezeiten. Allerdings gibt es keine Garantie, dass die Safari-Erweiterung auch in zwei Wochen noch reibungslos funktioniert. Die nächste Änderung Googles an der Videoplattform YouTube könnte Vinegar über Nacht funktionslos machen.