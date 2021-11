Mobilfunkversorgung: Netzbetreiber erfüllen Auflagen von 2015

Nun müssen sich die Netzbetreiber auf das jüngste Pflichtenheft aus 2017 konzentrieren. In diesem wurde festgehalten, dass bis zum Ende des nächsten Jahres jeweils 98 Prozent der Haushalte mit einer Mindestdatenrate in Höhe von 100 Mbit/s versorgt werden müssen.

Hintergrund ist die Frequenz-Versteigerung 2015, an die die Bundesbehörde mehrere Auflagen geknüpft hatte. Eigentlich war damals vorgesehen, dass zum Jahresbeginn 2020 mindestens 98 Prozent der Haushalte im Mobilfunknetz von einer Mindestdatenrate in Höhe von 50 Mbit/s versorgt werden würden. Pro Bundesland sollten dabei mindestens 97 Prozent der Haushalte entsprechend versorgt sein, um eine Bevorzugung einzelner Ballungsgebiete auszuschließen. Ebenfalls eingefordert war zudem die vollständige Versorgung der wichtigsten Verkehrswege. Also das ICE-Schienennetz der Deutschen Bahn und alle deutschen Autobahnen.

