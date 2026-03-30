Social-Media-Verbot für Kinder: In Deutschland schwierig umzusetzen

Die Diskussion über ein mögliches Verbot sozialer Netzwerke für Kinder und Jugendliche in Deutschland gewinnt zwar an Fahrt, ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags zeigt jedoch, dass eine Umsetzung mit erheblichen rechtlichen Schwierigkeiten verbunden wäre. Sowohl europäische Vorgaben als auch nationale Grundrechte setzen enge Grenzen.

EU-Recht lässt nur wenig Spielraum

Nach Einschätzung der Gutachter wird der Handlungsspielraum Deutschlands vor allem durch bestehende EU-Regelungen eingeschränkt. Mit dem Digital Services Act gibt es bereits einen verbindlichen Rahmen für große Online-Plattformen. Diese europäischen Vorgaben haben Vorrang vor nationalen Gesetzen und begrenzen damit eigenständige Maßnahmen auf deutscher Ebene.

Zusätzlich greift das Herkunftslandprinzip. Viele große Anbieter betreiben ihre Dienste von Irland aus. Nationale Eingriffe könnten daher wirkungslos bleiben, weil in solchen Fällen das Recht des jeweiligen Sitzlandes maßgeblich ist. Ob darüber hinausgehende nationale Regelungen zulässig wären, müsste im Zweifel auf europäischer Ebene entschieden werden.

Grundrechte und politische Einordnung

Auch das Grundgesetz spielt eine Rolle. Das verfassungsrechtlich geschützte Erziehungsrecht der Eltern könnte staatlichen Eingriffen in die Mediennutzung von Kindern entgegenstehen und entsprechende Maßnahmen angreifbar machen.

Politisch fällt die Bewertung unterschiedlich aus. Die Linke, die das Gutachten in Auftrag gegeben hatte, sieht ihre kritische Haltung gegenüber pauschalen Verboten bestätigt und setzt stattdessen auf eine konsequentere Anwendung bestehender Regeln sowie auf den Ausbau medienpädagogischer Angebote. Auch Jugendorganisationen warnen davor, junge Menschen durch weitreichende Einschränkungen von digitalen Austauschmöglichkeiten auszuschließen.

CDU und SPD halten dagegen an Überlegungen zu Altersgrenzen fest. Diskutiert werden unter anderem Nutzungsbeschränkungen für unter 14-Jährige sowie spezielle Angebote für ältere Jugendliche. Eine Entscheidung steht noch aus. Studien zeigen zugleich, dass ein Teil der Jugendlichen Schwierigkeiten hat, den eigenen Umgang mit sozialen Netzwerken zu kontrollieren und dies mit Schlafproblemen sowie schulischen Herausforderungen verbunden sein kann.

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