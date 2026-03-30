Markenprodukte im Smarthome
Schüco setzt bei Fenstersensor auf Matter-Standard
Matter zeigt sich auch als sinnvolle Erweiterung, wenn Hersteller ihre Produkte mit möglichst breiter Kompatibilität anbieten wollen. Mit Schüco nutzt ein weiterer traditioneller Hersteller aus dem Fenster- und Türenbereich den Standard, um seine Produkte flexibel in Smarthome-Umgebungen integrieren zu können.
Der neu vorgestellte Schüco Funksensor ist so konzipiert, dass er sowohl mit neuen Fenstern und Türen des Herstellers verwendet als auch nachträglich installiert werden kann. Das kompakte Modul wird dabei so im Falzbereich montiert, dass es im geschlossenen Zustand nicht sichtbar ist.
Bilder: Schüco International KG
Unsichtbare Montage im Fensterfalz
Der Sensor registriert mithilfe eines magnetischen Kontakts, ob ein Fenster oder eine Tür geöffnet oder geschlossen ist. Dieser Zustand wird an verbundene Smarthome-Systeme übermittelt und lässt sich zudem jederzeit über eine App des Herstellers abrufen. Zusätzlich ist laut Hersteller eine akustische Alarmfunktion vorgesehen. Beispielsweise kann ein Signalton ausgelöst werden, wenn ein integrierter Bewegungssensor ungewöhnliche mechanische Einwirkungen erkennt.
Schüco setzt bei der Smarthome-Integration auf den Standard Matter über Thread, um einen möglichst energiesparenden Betrieb zu ermöglichen. Die Stromversorgung erfolgt über zwei handelsübliche AAA-Batterien. Der Sensor wird ausschließlich über den Fachhandel vertrieben. Angaben zum Preis liegen uns bislang nicht vor.
Auch Siegenia setzt auf Matter
Der ebenfalls aus Deutschland stammende Fachanbieter Siegenia hat früh auf den Matter-Standard gesetzt. Wir konnten bereits vor gut zwei Jahren über die Ankündigung des Herstellers berichten, mit Matter kompatible Fenstergriffe und Fenstersensoren anzubieten.
Bei all diesen Produkten steht neben Komfortfunktionen wie der Einbindung in Systeme zur Heizungs- und Belüftungssteuerung vor allem auch das Thema Sicherheit im Vordergrund.
Immer scheint Matter jetzt so groß zu werden, dass immer mehr Firmen das unterstützen. Dieses: ich brauche ne App für alles und kann es dann doch nicht miteinander verwenden hat schon genervt.
Benutze zwar selber Home Assistant, aber wer darauf keinen Bock hat, ist mit matter aus meiner Sicht gut bedient.
HA und matter schließen sich ja nicht aus. ;-)
Das stimmt Marcel. Dennoch ist es „Plug & Play-Menschen“ zu komplex.
@Daniel:
Naja, wer Home Assistant startet ist nicht unbedingt für Plug & Play ;) Der ist ja eher die Macht um alle Heimautomatisationen zu strukturieren und dann aus einer Hand an Apple Home weiterzugeben.
Und natürlich noch um ein schönes Dashboard vom eigenen zu Hause zu erstellen.
Und einfacher als Matter Geräte in Home Assistant zu integrieren wird es beim Home Assistant auch nicht mehr.
+1
ENDLICH Matter über Thread!
Danke Schüco
Bei Siegenia fehlt mal wieder der Hinweis, ob thread oder wlan @ifun.
Hat jemand schon Erfahrung mit Fensterkontakten über EnOcean? Die kommen ohne Batterie aus. Es gibt da ganz nette Lösungen, z.B. von Hoppe. Aber funktioniert das gut?
Ja, funktioniert grundsätzlich hervorragend. Fensterkontakte kenne ich noch keine, kann ich nicht bewerten. Aber das Konzept ist unschlagbar, stabil und nachhaltig. Nur nicht günstig :-/
Zwei Lichtschalter habe ich auch schon – Friends of Hue / Gira. Manchmal muss man zweimal drücken, aber im Grunde zuverlässig. Ich bin mir nur bei Fensterkontakten noch nicht sicher. Die Bewegung ist geführter als bei einem Taster, daher könnte es zuverlässiger sein. Der Versuch ist nur schlimm teuer, weil ich erst noch ein EnOcean Gateway brauche.
Mit den Griffen von SIGENIA habe ich leider nur schlechte Erfahrungen gemacht. Habe mir davon einen Gekauft als ihr davon berichtet hattet. Er hat immer wieder Aussetzer gehabt beim Verriegeln oder melden und hat auch öfter die Verbindung verloren. Nach nach etwas mehr als einem Jahr hat er dann gar nicht mehr reagiert. Beim SIGENIA direkt war das Produkt auch nicht mehr zu kaufen, ich hatte glück dass ich über Amazon noch so 75% Erstattung auf Kulanz erhalten hatte. Erst so ein halbes Jahr später ist dann die GEN2 auf den Markt gekommen die habe ich mir dann aber nicht mehr gekauft.
Ich habe auch einen ersten Sigenia Fenstergriff im Einsatz. Leider gibt es bei Matter bisher nur die Zustände „offen“ oder geschlossen „geschlossen “ und (noch?) kein „gekippt“.
Gestern ist mir auch eine fehlende Verbindung aufgefallen. Ein Reset des Fenstergriffes brachte keinen Erfolg. Erst ein Reboot des HomePod stellte die Verbindung wieder her. Also etwas unklar, wer der Verursacher ist.
Ja das mit dem HomePod hatte ich zwischenzeitlich auch mal. Manchmal musste ich den Griff zurücksetzen manchmal den HomePod neu starten. Am Ende ging aber leider gar nichts mehr.
Ich darf aus erster Hand und als Beta-Tester den Artikel dahingehend korrigieren, dass der Sensor nicht nur bei Fenster bzw. Türen von Schüco genutzt werden kann. Außerdem spielt der Beschlag eine Rolle, welche Funktionen genau genutzt werden können.
Dann baut man es ein und – zack – steht Matter 2 oder 3 vor der Tür. Inkompatibel zum Vorgänger natürlich.
Dann am besten gar kein Smart Home umsetzen. :)
Trump