Schüco setzt bei Fenstersensor auf Matter-Standard

Matter zeigt sich auch als sinnvolle Erweiterung, wenn Hersteller ihre Produkte mit möglichst breiter Kompatibilität anbieten wollen. Mit Schüco nutzt ein weiterer traditioneller Hersteller aus dem Fenster- und Türenbereich den Standard, um seine Produkte flexibel in Smarthome-Umgebungen integrieren zu können.

Der neu vorgestellte Schüco Funksensor ist so konzipiert, dass er sowohl mit neuen Fenstern und Türen des Herstellers verwendet als auch nachträglich installiert werden kann. Das kompakte Modul wird dabei so im Falzbereich montiert, dass es im geschlossenen Zustand nicht sichtbar ist.

Bilder: Schüco International KG

Unsichtbare Montage im Fensterfalz

Der Sensor registriert mithilfe eines magnetischen Kontakts, ob ein Fenster oder eine Tür geöffnet oder geschlossen ist. Dieser Zustand wird an verbundene Smarthome-Systeme übermittelt und lässt sich zudem jederzeit über eine App des Herstellers abrufen. Zusätzlich ist laut Hersteller eine akustische Alarmfunktion vorgesehen. Beispielsweise kann ein Signalton ausgelöst werden, wenn ein integrierter Bewegungssensor ungewöhnliche mechanische Einwirkungen erkennt.

Schüco setzt bei der Smarthome-Integration auf den Standard Matter über Thread, um einen möglichst energiesparenden Betrieb zu ermöglichen. Die Stromversorgung erfolgt über zwei handelsübliche AAA-Batterien. Der Sensor wird ausschließlich über den Fachhandel vertrieben. Angaben zum Preis liegen uns bislang nicht vor.

Auch Siegenia setzt auf Matter

Der ebenfalls aus Deutschland stammende Fachanbieter Siegenia hat früh auf den Matter-Standard gesetzt. Wir konnten bereits vor gut zwei Jahren über die Ankündigung des Herstellers berichten, mit Matter kompatible Fenstergriffe und Fenstersensoren anzubieten.

Bei all diesen Produkten steht neben Komfortfunktionen wie der Einbindung in Systeme zur Heizungs- und Belüftungssteuerung vor allem auch das Thema Sicherheit im Vordergrund.