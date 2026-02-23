CDU beschließt Altersgrenze für soziale Netzwerke

Die Debatte um ein gesetzliches Mindestalter für soziale Netzwerke nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem die SPD-Bundestagsfraktion in der vergangenen Woche ein abgestuftes Modell mit Verboten und Jugendversionen vorgeschlagen hatte, hat nun auch die CDU auf ihrem Bundesparteitag in Stuttgart eine Altersgrenze beschlossen.

Social-Media-Verbot bis zum 14. Lebensjahr

Der Beschluss geht auf eine Initiative des Landesverbandes Schleswig-Holstein zurück. In der verabschiedeten Fassung ist ein Verbot bis zum 14. Lebensjahr vorgesehen. Zudem fordert die Partei eine verbindliche Altersverifikation. Eine einfache Bestätigung per Mausklick soll nicht mehr ausreichen. Plattformen müssten technisch sicherstellen, dass jüngere Kinder keinen Zugang erhalten.

Neben dem Verbot bis 14 Jahre spricht sich die CDU dafür aus, das Schutzbedürfnis von Jugendlichen bis 16 Jahre besonders zu berücksichtigen. Denkbar sind spezielle Jugendversionen von Plattformen. Diese könnten etwa auf personalisierte Empfehlungen verzichten, die Inhalte automatisch auswählen und in einem fortlaufenden Feed anzeigen. Kritiker sehen darin einen Mechanismus, der Nutzungsdauer und Abhängigkeit fördert.

Impulspapier der SPD: Social-Media-Verbot für Kinder bis 14 Jahre

Auch mehr Transparenz bei der Funktionsweise solcher Algorithmen gehört zu den Forderungen. Plattformbetreiber sollen nachvollziehbar machen, nach welchen Kriterien Inhalte priorisiert oder vorgeschlagen werden.

SPD drängt auf zügige Umsetzung

Inhaltlich nähert sich die CDU damit den Vorschlägen der SPD an. Auch dort steht ein Verbot für unter 14-Jährige im Raum, kombiniert mit technischen Zugangsbeschränkungen und Einschränkungen algorithmischer Feeds für Jugendliche. Die SPD drängt nun auf eine schnelle gesetzliche Umsetzung im Bundestag.

Fachverbände und Jugendorganisationen äußern Kritik an pauschalen Verboten. Sie verweisen auf die Bedeutung sozialer Netzwerke für Information, politische Beteiligung und Austausch. Statt eines generellen Ausschlusses fordern sie eine Kombination aus Regulierung der Plattformen und gezielter Medienbildung.