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Retro-Wetter, Webhook-Push und Vinyl-Sammlung offline

Drei neue iPhone-Apps: brrr, Digs und Weather.exe
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Mit „Weather.exe“, „brrr“ und „Digs“ sind drei neue iPhone-Applikationen im App Store erschienen, die unterschiedliche Ansätze verfolgen. Während die Weather.exe eine nicht ganz ernst gemeinte Wetter-App für Windows-Nostalgiker ist, richtet sich brrr andere an technisch versierte Nutzer mit Automatisierungsbedarf. Digs konzentriert sich auf die Verwaltung privater Musiksammlungen ohne Internetverbindung.

Wetter-App im klassischen Windows-Design

„Weather.exe“ greift die Gestaltung klassischer Windows-Anwendungen aus den 1990er Jahren auf und überträgt diese auf die Anzeige von Wetterdaten. Die Anwendung zeigt aktuelle Bedingungen, stündliche Prognosen und eine Vorschau für zehn Tage. Ergänzt werden die Angaben durch Werte wie Windstärke, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck.

Weather Exe

Die Oberfläche orientiert sich bewusst an bekannten Elementen älterer Betriebssysteme. Fensterrahmen, Schaltflächen und Farbgebung erinnern an frühere Desktop-Anwendungen. Mehrere Orte lassen sich verwalten und bei Bedarf schnell wechseln. Die Anwendung ist vergleichsweise klein und eher als Gag denn als ernster Prognose-Dienst zu verstehen.

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Weather.exe
Weather.exe
Entwickler: Qi Machine LLC
Preis: Kostenlos
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Push-Benachrichtigungen per Webhook

Mit „brrr“ steht eine Anwendung bereit, die sich vor allem an Nutzer richtet, die automatisierte Abläufe nutzen. Ein moderner Pushover-Konkurrent, wenn man so will. Statt einer klassischen Oberfläche setzt die App auf ein reduziertes Konzept. Benachrichtigungen werden über sogenannte Webhooks ausgelöst, also über einfache HTTP-Anfragen.

Brrr App

Das ermöglicht die Anbindung an Skripte, Server, Smart-Home-Systeme oder Dienste wie GitHub-Aktionen. Nutzer können festlegen, welche Geräte Benachrichtigungen erhalten und ob Inhalte wie Links oder Bilder enthalten sein sollen. Die Integration in die Fokusfilter von iOS erlaubt es zudem, Benachrichtigungen kontextabhängig zuzulassen oder zu unterdrücken.

Die Verarbeitung der Daten erfolgt laut Anbieter weitgehend gerätegebunden. Inhalte der Benachrichtigungen werden nicht dauerhaft auf Servern gespeichert. Die App finanziert sich über ein Abo-Modell und kostet monatlich 1 Euro bzw. jährlich 10 Euro.

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brrr • just push notifications
brrr • just push notifications
Entwickler: Simon B. Støvring
Preis: Kostenlos+
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Vinyl-Sammlungen ohne Internet durchsuchen

„Digs“ richtet sich an Nutzer, die ihre Schallplattensammlung über Discogs verwalten. Nach einer einmaligen Synchronisation werden die eigenen Daten lokal auf dem iPhone gespeichert. Anschließend lassen sich Alben, Künstler und weitere Informationen auch ohne Internetverbindung durchsuchen.

Diggs App

Die App bietet eine Volltextsuche sowie eine Sortierung nach bestehenden Ordnerstrukturen aus dem Discogs-Konto. Zusätzlich gibt es eine Zufallsfunktion, die bei der Auswahl eines Albums helfen soll. Detailansichten liefern Informationen zu Titellisten, Veröffentlichungsjahren und weiteren Metadaten.

Die Anwendung verzichtet laut Entwickler auf Tracking und externe Datenspeicherung. Alle Inhalte verbleiben auf dem Gerät des Nutzers. Damit positioniert sich „Digs“ als Ergänzung zur offiziellen Discogs-App mit Fokus auf schnelle, lokale Nutzung.

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Digs for Discogs
Digs for Discogs
Entwickler: Raphaël Lustin
Preis: Kostenlos
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30. März 2026 um 14:59 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    9 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
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  • Die Wetter-App sieht natürlich aus heutiger Sicht fürchterlich aus, aber ich habe schon lange keine so übersichtlich gestaltete App gesehen. Zeigt mMn sehr schön auf, dass beim Design in den letzten Jahr(zehnt)en einiges in die falsche Richtung gelaufen ist.

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  • Kann leider bei der App Weather.exe NUR die aktuelle Temperatur sehen, die restlichen Felder sind leer. Z.B. gefühlte Temperatur, stündliche Temperatur etc. Wie bekommt man das angezeigt?

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  • Ich bräuchte eine App, mit der ich meine Plattensammlung im Regal fotografieren kann und diese dann alphabetisch geordnet aufgelistet wird.
    Gibt es sowas?

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  • Habt ihr Digs mal getestet?
    Bei mir hat er nur ca. 80% meiner Submissions erkannt, für die Synchronisation der ersten 1.000 Einträge hat die App eine Dreiviertelstunde gebraucht, und im Hintergrund wird die Synchronisation angehalten.
    Interessant wird es, wenn nach erfolgreichem Sync neue Releases bei Discogs dazukommen – wird dann inkrementell synchronisiert?

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  • Gurkenwässerchen

    Bei mir zeigt die Wetter-App zwar Werte an, aber keinen Text dazu. Bis auf die Zahlen sehe ich sonst nichts weiter.

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