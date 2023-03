Wie die Solid-State-Tasten beim iPhone 15 Pro aussehen könnten, zeigt ein aktuelles Video aus chinesischen Quellen, in dem CAD-Zeichnungen des neuen iPhones zu sehen sein sollen. Die Skizzen offenbaren auch leichte Änderungen an der Rahmenform, die die kommende iPhone-Generation offenbar mit runden Einflüsse früher iPod-Modelle versorgen werden.

Schon etwas länger ist für die kommende Geräte-Generation ein Umbau der Funktionstasten am Geräterahmen im Gespräch. Statt weiterhin auf Tasten zu setzen, die mechanisch auslösen und so weiter mit Schmutz und entsprechenden Ermüdungserscheinungen zu kämpfen haben, soll Apple den Einbau von Solid-State-Tasten planen, die ähnlich wie die Home-Taste beim iPhone 7 funktionieren würden.

Bei den iPhone-Modellen, die auf den Namenszusatz „Pro“ verzichten, kommen schwachbrüstigere Kamera-Module sowie ältere Prozessoren zum Einsatz. Die Pro-Geräte hingegen erhalten sowohl in Sachen Hardware als auch in Sachen Software neue Alleinstellungsmerkmale, die den jeweils neuesten (und natürlich auch preisintensivsten) Geräten frische Begehrlichkeiten mit auf den Weg geben sollen. Jüngstes Beispiel im vergangenen Herbst: Das Dynamic Island.

Berührungsempfindlich statt mechanisch So in etwa: Die neuen Solid-State-Tasten des iPhone 15 Pro

