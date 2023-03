MagGo 737: Schräges Ladedreieck liefert ungewöhnliche 15 Watt

Der Zubehöranbieter Anker bereitet den Verkaufsstart einer neuen 3-in-1-Ladestation vor, die sowohl Apple Watch als auch das iPhone und die AirPods mit Strom versorgen kann.

MagSafe mit 15 Watt Ladeleistung

Anders als bei nahezu allen anderen Anker-Geräten scheint sich der Hersteller bei der MagGo 737 genannten Mini-Pyramide auf ein Lizenzgeschäft mit Apple eingelassen zu haben und bietet die drahtlose Schnellladung mit bis zu 15 Watt Ladeleistung an.

Ein auf dem Markt der Drittanbieter ungewöhnlicher Wert. Zum Vergleich: Die allermeisten Ladegeräte versorgen das iPhone mit 5 Watt drahtloser Ladeleistung, die etwas besser ausgestatteten bieten in der Regel 7,5 Watt. Auf die 15 Watt kommen eigentlich nur kooperierende Apple-Partner wie zum Beispiel Belkin.

Das bisher ausschließlich in den Vereinigten Staaten erhältliche Accessoire für Schreibtisch und Nachttisch bietet nicht nur eine magnetische Lademöglichkeit für das iPhone an, sondern auch einen integrierten Ladepuck für die Apple Watch und eine zusätzliche Auflage für das magnetische Ladecase der AirPods.

Ausgestattet mit einem im Lieferumfang beigelegten 30-Watt-USB-C-Ladegerät und einem zusätzlichen USB-C-Kabel, lässt sich der Anbieter das kompakte Ladedock auch einiges kosten. So werden für die 10,7 cm x 12,7 cm x 10 cm große Station umgerechnet rund 130 Euro verlangt.

Als Liefertermin gibt der Hersteller in Übersee Anfang April an. Entsprechend dürfen wir uns in Deutschland wohl auf eine voraussichtliche Verfügbarkeit der neuen Ladestation bis Ende des kommenden Monats einstellen.

Bereits ein 15-Watt-Modell am Start

Mit dem so genannten Anker 3-in-1 Cube mit MagSafe bietet Anker bereits ein vergleichbares Netzteil auf dem deutschen Markt an und verkauft dieses als einziges seiner 3-in-1-Ladegeräte im offiziellen Apple Online Store. Der Anker 3-in-1 Cube mit MagSafe kostet hier 160 Euro und ist ebenfalls in der Lage, das iPhone mit 15 Watt Ladeleistung zu versorgen, also echtes MagSafe zu sprechen.