Sneezy: Reduzierter Pollen-Tracker für iPhone und Apple Watch

Mit Sneezy steht iPhone-Nutzern eine neue Anwendung zur Verfügung, die aktuelle Pollenbelastungen kompakt darstellt. Die App richtet sich an Menschen mit Allergien und soll helfen, Belastungen frühzeitig einzuschätzen, bevor sie das Haus verlassen. Grundlage sind standortbezogene Daten, die anzeigen, welche Pollen aktuell in der Luft liegen.

Reduzierte Darstellung auf iPhone und Watch

Sneezy setzt auf eine reduzierte Darstellung. Nutzer sehen auf einen Blick den dominierenden Pollenwert des Tages sowie separate Angaben für Bäume, Gräser und Kräuter. Eine farbliche Kennzeichnung ordnet die Belastung in Stufen von gering bis hoch ein. Dadurch lässt sich die aktuelle Situation schnell erfassen, ohne mehrere Menüs durchlaufen zu müssen.

Ergänzend bietet die Anwendung eine Vorschau für die kommenden fünf Tage. Diese zeigt, wie sich die Belastung voraussichtlich entwickelt. Einzelne Pollenarten lassen sich gezielt betrachten, was insbesondere bei spezifischen Allergien relevant ist. So kann etwa geprüft werden, wann bestimmte Blütezeiten ihren Höhepunkt erreichen.

Hinweise informieren über Belastungen

Ein weiterer Bestandteil sind optionale Erinnerungen. Nutzer können sich morgens über die erwartete Belastung informieren lassen oder am Abend Hinweise für den nächsten Tag erhalten. Die Benachrichtigungen lassen sich an persönliche Schwellenwerte anpassen, sodass Hinweise nur bei relevanten Änderungen erfolgen.

Neben der iPhone-App steht auch eine Version für die Apple Watch bereit. Dort können aktuelle Werte direkt am Handgelenk angezeigt werden. Spezielle Komplikationen ermöglichen es, die Pollenbelastung dauerhaft im Blick zu behalten, ohne die Anwendung aktiv öffnen zu müssen.

Die App erlaubt zudem das Filtern nach individuellen Allergieauslösern. Daten können zwischengespeichert werden, sodass grundlegende Informationen auch ohne aktive Internetverbindung verfügbar bleiben. „Sneezy“ wird zum Einmalkauf für 3 Euro angeboten. Alternativen bieten WarnWetter, die Pollenflug-Vorhersage und Regenschirm.