Auch WarnWetter und Regenschirm mit Pollenflug-Vorhersage
Sneezy: Reduzierter Pollen-Tracker für iPhone und Apple Watch
Mit Sneezy steht iPhone-Nutzern eine neue Anwendung zur Verfügung, die aktuelle Pollenbelastungen kompakt darstellt. Die App richtet sich an Menschen mit Allergien und soll helfen, Belastungen frühzeitig einzuschätzen, bevor sie das Haus verlassen. Grundlage sind standortbezogene Daten, die anzeigen, welche Pollen aktuell in der Luft liegen.
Reduzierte Darstellung auf iPhone und Watch
Sneezy setzt auf eine reduzierte Darstellung. Nutzer sehen auf einen Blick den dominierenden Pollenwert des Tages sowie separate Angaben für Bäume, Gräser und Kräuter. Eine farbliche Kennzeichnung ordnet die Belastung in Stufen von gering bis hoch ein. Dadurch lässt sich die aktuelle Situation schnell erfassen, ohne mehrere Menüs durchlaufen zu müssen.
Ergänzend bietet die Anwendung eine Vorschau für die kommenden fünf Tage. Diese zeigt, wie sich die Belastung voraussichtlich entwickelt. Einzelne Pollenarten lassen sich gezielt betrachten, was insbesondere bei spezifischen Allergien relevant ist. So kann etwa geprüft werden, wann bestimmte Blütezeiten ihren Höhepunkt erreichen.
Hinweise informieren über Belastungen
Ein weiterer Bestandteil sind optionale Erinnerungen. Nutzer können sich morgens über die erwartete Belastung informieren lassen oder am Abend Hinweise für den nächsten Tag erhalten. Die Benachrichtigungen lassen sich an persönliche Schwellenwerte anpassen, sodass Hinweise nur bei relevanten Änderungen erfolgen.
Neben der iPhone-App steht auch eine Version für die Apple Watch bereit. Dort können aktuelle Werte direkt am Handgelenk angezeigt werden. Spezielle Komplikationen ermöglichen es, die Pollenbelastung dauerhaft im Blick zu behalten, ohne die Anwendung aktiv öffnen zu müssen.
Die App erlaubt zudem das Filtern nach individuellen Allergieauslösern. Daten können zwischengespeichert werden, sodass grundlegende Informationen auch ohne aktive Internetverbindung verfügbar bleiben. „Sneezy“ wird zum Einmalkauf für 3 Euro angeboten. Alternativen bieten WarnWetter, die Pollenflug-Vorhersage und Regenschirm.
Entwickler: Bert Timmermans
Laden
Leider sind nur Funktionsumfang und Darstellung reduziert und nicht der Preis.
Gute Überschrift – hat mich tatsächlich zum Klick verleitet (aber nicht zum Kauf) ^^
Huch, die sollte auch gar nicht zum Klick verleiten, sondern die reduzierte Darstellung referenzieren. Aber bei knapp 3 Euro lässt sich wohl ohnehin nicht mehr viel am Preis drehen ¯\_(ツ)_/¯
wegen 3 EUR, man oh man….
Naja, für 2,50€ bekommst du schon die komplette DWD App mit Pollenfluginfo.
Am Ende ziehen ja alle Wetter und Pollenapps eh nur die daten von DWD & Co und bereiten es anders (hoffentlich hübscher) auf.
Sieht schick aus (gekauft)
Ich frage mich nur, warum jeden Pollen-App mit anderen Werten arbeitet.
Verlässlich ist bislang keine gewesen, so mein Eindruck.
Vielleicht ist diese hier besser
Hab ich mir als Allergiker direkt geladen.
Sieht modern und simpel aus.
Allerdings Pollen in die drei Übergruppen (Bäume, Gräser, Unkraut) zu unterteilen – finde ich etwas arg grob gewählt.
Zumal ich mir keine genauere Spezifizierung anzeigen lassen kann (z.B. bei Klick auf „Bäume“) …
Als Pollenallergiker kann ich euch sagen: Alle Apps dieser Art sind komplett sinnlos, weil die Datenbasis fehlt. Es gibt in Deutschland nur eine Handvoll Messgeräte (in Berlin zum Beispiel ein einziges an der Charité), die wirklich die aktuelle Pollenanzahl in der Luft messen. Aber selbst dort ist die Fehlerquote hoch. Alle Apps und Webseiten, selbst die von der Pollenstiftung, arbeiten mit zweifelhaften Hochrechnungen die im besten Fall auf uralten Daten früherer Jahre basieren. Die Schweiz hat übrigens vor Jahren begonnen, selbst in kleineren Orten Messgeräte zu installieren.
In welchen Ländern funktioniert die App? Gab schon oft Vorstellungen von solchen Apps bei euch die nur in Deutschland funktionieren bzw. Ergebnisse anzeigen.