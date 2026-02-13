iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 367 Artikel

Fortsetzung knüpft an den ersten Teil an

Slaps and Beans 2: Beat’em-up mit Bud Spencer und Terence Hill
Im Herbst 2022 hatten wir auf ifun.de über das Beat’em-up Slaps and Beans berichtet, als der erste Teil vorübergehend kostenlos im App Store angeboten wurde. Damals diente die Gratis-Aktion auch dazu, auf einen geplanten Nachfolger aufmerksam zu machen.

Slaps And Beans 2 2

Dass dieser zweite Teil inzwischen veröffentlicht wurde, dürfte jedoch vielen entgangen sein. Ein Blick auf die bislang sehr überschaubare Zahl an Nutzerbewertungen legt nahe, dass nur wenige überhaupt Notiz von dem neuen Titel genommen haben.

Slaps and Beans 2 setzt die Geschichte unmittelbar dort fort, wo der Vorgänger endete. Die Spielfiguren Bud Spencer und Terence Hill werden erneut gemeinsam durch verschiedene Schauplätze geführt und treffen dabei auf neue Gegner sowie zusätzliche Nebenfiguren. Aufbau und Stil orientieren sich weiterhin an klassischen Prügelspielen früherer Konsolen, die mit einer seitlich scrollenden Darstellung arbeiten und auf einfache, direkte Steuerung setzen.

Slaps And Beans 2 1

Spieler können sich wahlweise allein oder im lokalen Koop-Modus durch die Level kämpfen. Die Entwickler haben das Kampfsystem überarbeitet und um neue Mechaniken ergänzt, die mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad weitere Gegner einführen. Dadurch bleibt der Ablauf vertraut, wird aber schrittweise anspruchsvoller.

Wieder zum Einmalkauf verfügbar

Optisch bleibt der Titel dem Retro-Look mit Pixelgrafik treu. Ergänzt wird dies durch eine vollständige Sprachausgabe in vier Sprachen, darunter auch Deutsch. Diese soll die Anleihen an die bekannten Filmvorlagen stärker hervorheben. Zusätzlich sind zahlreiche kurze Dialoge, Anspielungen und versteckte Details eingebaut, die Fans der beiden Filmfiguren wiedererkennen dürften.

Die App wird als Einmalkauf für 5,99 Euro angeboten und benötigt rund 1,6 Gigabyte Speicherplatz. Unterstützt werden iPhones mit iOS 12 oder neuer. Inhaltlich bleibt das Spiel dem Genre treu und kombiniert Faustkämpfe mit kleineren Geschicklichkeitseinlagen und Minispielen. Wer den ersten Teil seinerzeit ausprobiert hat, findet hier eine konsequent fortgeführte Weiterentwicklung, die technisch moderat angepasst wurde und inhaltlich auf bekannten Strukturen aufbaut.

