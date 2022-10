„Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans“ vorübergehend kostenlos

In „Slaps and Beans“ schlagen sich Bud Spencer und Terence Hill durch ihr erstes virtuelles Abenteuer. Ganz im Stil der legendären Filme sorgen sie in verschiedenen Spielwelten wie etwa einem Saloon und einem Jahrmarkt für Ordnung und setzen dabei bevorzugt ihre Fäuste ein. Das Spielgeschehen wir von flotten Sprüchen und zum Teil auch Original-Soundtracks aus den Filmen begleitet.

