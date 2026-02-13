WF-1000XM6: Sonys neue In-Ears wollen mit den AirPods konkurrieren

Mit den neuen WF-1000XM6 erweitert Sony seine bekannte 1000X-Serie um ein weiteres Modell im Premiumsegment kabelloser In-Ear-Kopfhörer. Die Ohrhörer richten sich an Nutzer, die Wert auf aktive Geräuschunterdrückung, stabile Funkverbindungen und eine enge Verzahnung mit Smartphone-Funktionen legen.

Damit zielt Sony auf das gleiche Publikum, das üblicherweise zu Apples Apples AirPods greifen würde.

Bessere Geräuschunterdrückung und Sprachqualität

Im Vergleich zum Vorgängermodell setzt Sony auf eine überarbeitete Kombination aus Signalprozessoren und Mikrofontechnik. Pro Ohrhörer kommen nun vier Mikrofone zum Einsatz, die Umgebungsgeräusche erfassen und in Echtzeit auswerten.

Ergänzt wird dies durch Sensoren, die erkennen, wie die Ohrhörer im Ohr sitzen. Auf dieser Basis passt das System die Geräuschunterdrückung kontinuierlich an, etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln oder belebten Innenstädten.

Auch Telefonate sollen davon profitieren. Die WF-1000XM6 nutzen neben klassischen Mikrofonen einen Sensor, der Vibrationen am Kiefer aufnimmt. So lässt sich die Stimme des Nutzers besser von Umgebungsgeräuschen trennen. Ziel ist eine gleichmäßigere Verständlichkeit, selbst bei Wind oder Hintergrundlärm.

Klangabstimmung, Bedienung und Alltagstauglichkeit

Beim Klang setzt Sony auf eine neue Treibereinheit mit unterschiedlichen Materialien für Tiefton und Höhen. Die Signalverarbeitung arbeitet mit höherer interner Auflösung als beim Vorgänger, was vor allem bei drahtloser Übertragung hörbare Details bewahren soll. Ergänzend stehen Funktionen wie ein anpassbarer Equalizer und Unterstützung für räumliche Audioformate bereit.

Das Gehäuse der Ohrhörer wurde schlanker gestaltet und folgt stärker der natürlichen Form des Ohrs. Eine verbesserte Belüftung soll zudem Störgeräusche reduzieren, die beim Gehen oder Kauen entstehen können. Für die Verbindung nutzt Sony eine vergrößerte Antenne, die die Bluetooth-Stabilität erhöhen soll. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu acht Stunden pro Ladung, das Ladeetui erweitert dies auf rund 24 Stunden und unterstützt kabelloses Laden.

Die WF-1000XM6 sind in Schwarz und Silber erhältlich und werden auf Amazon für 299 Euro angeboten. Zum Vergleich: Die AirPods Pro 3 gibt es aktuell für nur noch 212,80 Euro.