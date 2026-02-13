Fast 90 Euro über den AirPods Pro 3
WF-1000XM6: Sonys neue In-Ears wollen mit den AirPods konkurrieren
Mit den neuen WF-1000XM6 erweitert Sony seine bekannte 1000X-Serie um ein weiteres Modell im Premiumsegment kabelloser In-Ear-Kopfhörer. Die Ohrhörer richten sich an Nutzer, die Wert auf aktive Geräuschunterdrückung, stabile Funkverbindungen und eine enge Verzahnung mit Smartphone-Funktionen legen.
Damit zielt Sony auf das gleiche Publikum, das üblicherweise zu Apples Apples AirPods greifen würde.
Bessere Geräuschunterdrückung und Sprachqualität
Im Vergleich zum Vorgängermodell setzt Sony auf eine überarbeitete Kombination aus Signalprozessoren und Mikrofontechnik. Pro Ohrhörer kommen nun vier Mikrofone zum Einsatz, die Umgebungsgeräusche erfassen und in Echtzeit auswerten.
Ergänzt wird dies durch Sensoren, die erkennen, wie die Ohrhörer im Ohr sitzen. Auf dieser Basis passt das System die Geräuschunterdrückung kontinuierlich an, etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln oder belebten Innenstädten.
Auch Telefonate sollen davon profitieren. Die WF-1000XM6 nutzen neben klassischen Mikrofonen einen Sensor, der Vibrationen am Kiefer aufnimmt. So lässt sich die Stimme des Nutzers besser von Umgebungsgeräuschen trennen. Ziel ist eine gleichmäßigere Verständlichkeit, selbst bei Wind oder Hintergrundlärm.
Klangabstimmung, Bedienung und Alltagstauglichkeit
Beim Klang setzt Sony auf eine neue Treibereinheit mit unterschiedlichen Materialien für Tiefton und Höhen. Die Signalverarbeitung arbeitet mit höherer interner Auflösung als beim Vorgänger, was vor allem bei drahtloser Übertragung hörbare Details bewahren soll. Ergänzend stehen Funktionen wie ein anpassbarer Equalizer und Unterstützung für räumliche Audioformate bereit.
Das Gehäuse der Ohrhörer wurde schlanker gestaltet und folgt stärker der natürlichen Form des Ohrs. Eine verbesserte Belüftung soll zudem Störgeräusche reduzieren, die beim Gehen oder Kauen entstehen können. Für die Verbindung nutzt Sony eine vergrößerte Antenne, die die Bluetooth-Stabilität erhöhen soll. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu acht Stunden pro Ladung, das Ladeetui erweitert dies auf rund 24 Stunden und unterstützt kabelloses Laden.
Die WF-1000XM6 sind in Schwarz und Silber erhältlich und werden auf Amazon für 299 Euro angeboten. Zum Vergleich: Die AirPods Pro 3 gibt es aktuell für nur noch 212,80 Euro.
Klingt alles gut aber das kantige case ist in der Hose usw. Sicher unpraktisch.
Kaufste billig, kaufste Apple. :-)
Die sind aber teurer. Haste gesehen oder?
Haste nicht verstanden, oder?!
Ach Mensch Darius, echt jetzt?
Viel zu teuer für ein nicht-Apple-Produkt.
Warum sollte man das kaufen, wenn man für weniger Geld Airpods Pro haben kann?
Weil die klanglich halt nicht mithalten können. AirPods sind nur im Gesamtkonzept geil, mit Integration in eine vorhandene Apple Welt mit iPhone, iPad, MacBook, Apple TV.
AirPods richten sich z.B. wenig an Android-User. Es gibt dort, bis auf Bastellösungen und mittelgut funktionierende 3rd-Party-Apps, keine Möglichkeit, die AirPods in vollem Funktionsumfang zu nutzen. Die Sony-Geräte funktionieren mit jedem System gut. Aber ja, für Apple-User bieten sich die AirPods sicher deutlich mehr an.
Aha…nur Apple hat das Recht hohe Preise zu verlangen? Vielleicht klingen die Sonys ja besser? Deiner befremdlichen Logik zur Folge dürfte man auch keine Rolex kaufen weil diese „nicht-Apple Produkt“ teuerer ist als eine Apple Watch. :-)
Keine Sorge die Preise der Sonys werden noch fallen.
+1
Neu sind auch die Shockz Openfit Pro. Das werden nach den Apple AirPods Pro 2 meine nächsten Kopfhörer. Ich mag den Apple-Sound, aber die Buds fallen mir im Gym aus den Ohren.
Meine WF-1000XM4 klingen bereits besser als meine AirPod Pro 2, die M6 werden sicher noch eine Schüppe drauflegen
Habe die Gestern zurückgegeben die neuen Shokz. Haben mir im Ohr gedrückt, Anc hat ein rauschen, klanglich wirklich nicht so geil. Verstehe die ganzen Bewertungen nicht. Teste die, ich war froh das ich die zurückgeben konnte.
Das könnte echt eine Alternative für meine Jabra Elite 10 sein, wenn die einmal den Geist aufgeben.
Apple Kopfhörer würde ich niemals nehmen, da ich diesen Stängel einfach schrecklich finde. Die Einbindung an das Apple Ökosystem benötige ich überhaupt nicht, da ich die sowieso nur unterwegs im Zug am iPhone nutze.
Bei Kopfhörern vertraue ich auch eher Firmen wie Shure, Sennheiser etc. da sie schon ziemlich lange Ahnung von Kopfhörern haben.
Schade, dass Jabra den Markt aufgegeben hat. War immer zufrieden und der Preis stimmte. Die Sony finde ich leider überteuert. Bei einem Preis unter Apple vielleicht, aber so – weitersuchen.
Problem ist: der Look. Die Dinger sehen halt einfach echt nicht ästhetisch aus…
Wenn da jetzt die Batterien austauschbar wären.., die Airpods sind ja Wegwerfprodukte. Sind die Batterien durch, ist der Austauschpreis wirklich abartig.
Kann die Sony T90-S sehr empfehlen. Wechsel zwischen Geräten muss zwar i.d.R. über die App angeschuckt werden.
Aber klanglich sehr sehr gut – viel besser als man für unter 100€ erwartet (und auf einem Niveau/teilweise besser als AirPods Pro 2 und die teuren JBL). Räumlicher Klang (was mir wichtig ist) sehr gut/natürlich.
Habe etliche (nur) InEars getestet im Preisbereich 80-300€.
Wenn ich jetzt noch meine persönlichen EQ mit Raumklang kombinieren kann, bin ich glücklich.