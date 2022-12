Ski-App Slopes besser für die Apple Watch optimiert

Ebenfalls mit der neuen App-Version findet sich die Möglichkeit zum automatischen Aktivieren der Wassersperre integriert. Wir haben ja kürzlich erst darüber berichtet, dass es in Verbindung mit bestimmter Kleidung oder Feuchtigkeit gerne zu Fehlbedienungen der Apple Watch kommt und damit verbunden den Einsatz der Wassersperre empfohlen . Die Slopes-Entwickler haben diese Funktion nun fest in ihre App integriert.

Den Slopes-Entwicklern zufolge genügt es, voll und ganz, wenn man die Aufzeichnung durch Drücken der Aktionstaste startet. Die App erkennt in der Folge selbst, in welchen Skigebiet man sich gerade befindet.

