Vodafone OneNumber jetzt mit bis zu 10 SIM-Karten

Vodafone hat den Leistungsumfang der Zusatzoption OneNumber nennenswert erweitert. Fortan kann man damit eine Telefonnummer auf bis zu zehn Geräten verwenden, die allerdings einzeln bezahlt werden müssen – zuvor lag das Maximum hier bei drei Karten. Der Anbieter reagiert damit auf den stetig erweitern Bedarf an eSIMs und klassischen SIM-Karten für die Verwendung in Tablets, Smartwatches beziehungsweise Lauf- und Fitness-Uhren oder auch Autos zusätzlich zum klassischen Mobiltelefon. OneNumber unterstützt zudem die Telefonie über Alexa-Geräte.

Sämtliche unter der OneNumber-Option zusammengefassten Geräte laufen unter derselben Rufnummer und im gleichen Tarif. Somit ist eine gemeinsame Nutzung des enthaltenen Datenvolumens möglich. Darüber hinaus stellt Vodafone jetzt auch eine Funktion bereit, um die Gespräche unterbrechungsfrei beispielsweise aus dem Auto oder von der smarten Uhr direkt aufs Smartphone zu übergeben. Vodafone-Kunden merken sich für diesen Fall den Kurzwahl-Code *53. Damit kann man vom Smartphone aus die Anrufe von anderen persönlichen Geräten direkt übernehmen.

MeinVodafone-App angepasst

Mit der Funktionserweiterung verbunden hat Vodafone auch in seiner Kunden-App MeinVodafone nachgebessert. Dort lassen sich für bessere Übersicht für die Hauptkarte und die einzelnen Zusatzkarten individuelle Gerätenamen eintragen.

Die Zusatzkarten sind im Rahmen von Vodafone OneNumber wahlweise als klassische SIM-Karte oder als eSIM erhältlich. Der Dienst steht in den Black-, Red-, Smart-, Young oder GigaMobil-Tarifen des Anbieters als optionale Zubuch-Option zur Verfügung. Für Privatkunden wird OneNumber normalerweise pro Karte mit einem Aufpreis von 5 Euro pro Monat verrechnet, will man die zusätzlichen SIM-Karten in Verbindung mit einem Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen verwenden, so werden pro Karte und Monat 10 Euro fällig. Darüber hinaus berechnet der Provider eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro.