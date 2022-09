Action Button der Apple Watch Ultra: Redpoint-App vom Start weg dabei

Redpoint ist dazu gedacht, Kletter-Sessions mithilfe der in der Uhr verbauten Sensoren automatisch zu tracken und kann die Aktivitäten auf Wunsch auch an Apple Health übergeben. Die Basisfunktionen der Anwendung lassen sich kostenlos nutzen, optional steht eine Pro-Variante zum Jahrespreis von 30 Euro zur Verfügung.

Insert

You are going to send email to