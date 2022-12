Telekom-Datengeschenk: 100 GB Bonus im Dezember

Im Zusammenhang mit der Aktion steigt auch das im Ausland nutzbare Datenvolumen. Für die Nutzung in der EU und Großbritannien stehen davon insgesamt 56 GB Datenvolumen zur Verfügung. In diesem Punkt profitieren auch Telekom-Kunden von der Aktion, die ansonsten über einen Vertrag mit unbegrenztem Datenvolumen verfügen.

Ihr müsst allerdings beachten, dass die Aktivierung selbst nur in der ersten Woche des aktuellen Monats und somit bis zum 7. Dezember möglich ist. Die 100 zusätzlichen Gigabyte kann man dann allerdings über den ganzen Dezember hinweg nutzen. Was zum Monatsende übrig ist, verfällt jedoch.

Insert

You are going to send email to