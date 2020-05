Siri-Sprachaufzeichnungen: Datenschützer erarbeiten Regelwerk

Die Vorwürfe eines ehemaligen Mitarbeiters, Apple halte sich bei der Auswertung von Siri-Gesprächsaufzeichnungen nicht an die selbst kommunizierten Richtlinien, hat europäische Datenschützer auf den Plan gerufen. Der Leiter der nationalen Datenschutzbehörde in Irland hat einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge eine Stellungnahme von Apple eingefordert.

Apple wird vorgeworfen, weiterhin in umfangreichem Maß Audioauswertungen von Siri-Interaktionen auszuwerten. Dabei handle es sich teilweise auch um versehentlich ausgelöste Aufzeichnungen und Gespräche von Personen, die sich dieser Tatsache nicht bewusst sind.

In einer ersten Stellungnahme teilt der irische Datenschützer mit, dass man Apple in Folge des offenen Briefes um eine Stellungnahme gebeten habe und nun auf Antwort warte. Es sei in diesem Zusammenhang allerdings erwähnenswert, dass der Europäischer Datenschutzausschuss bereits dabei ist, ein Richtlinienpapier zum Thema Datenschutz und Sprachassistenten zu verfassen.

Die aktuellen Vorwürfe richten sich zwar gegen Apple, grundsätzlich besteht in diesem Bereich aber ein genereller Bedarf an handfesten Regeln und Empfehlungen. Die Auswertung solcher Gespräche ist für die Verbesserung der Funktionalität unabkömmlich, dementsprechend ist die Arbeit mit entsprechenden Daten auch für Amazon und Google von großem Interesse.