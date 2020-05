Messenger-Charts der Netzagentur: iMessage hinter Snapchat und Telegram

Die Bundesnetzagentur hat die Messenger-Nutzung unter die Lupe genommen. Auch wenn es niemand überraschen wird, dass sich die verschiedenen Dienste, allem voran natürlich WhatsApp, rasant verbreiten und vor allem in jüngeren Altersgruppen sehr gerne genutzt werden. Ein paar interessante Zahlen hält die Auswertung dennoch bereit.

Zunächst einmal müssen wir wissen, was unter OTT-Kommunikationsdiensten zu verstehen ist. „OTT“ steht für „Over the Top“ und will sagen, dass diese Angebote im Gegensatz zu klassischen Telekommunikationsdiensten wie Telefonie oder SMS über das Internet erbracht werden. In Deutschland nutzen mittlerweile rund 83 Prozent der Bevölkerung die unter dem Begriff OTT-Kommunikationsdienste zusammengefassten Angebote, hauptsächlich läuft dies über Smartphones.

Interessant wird es beim Blick auf die prozentuale Verteilung. Die drei beliebtesten Angebote gehören mit WhatsApp, dem Facebook Messenger und Instagram allesamt zum Facebook-Konzern. WhatsApp wird demnach von 96 Prozent aller Nutzer verwendet, Apple muss sich damit begnügen, dass neun Prozent aller Befragten FaceTime und acht Prozent iMessage nutzen. Bei diesen (auch in der Grafik oben dargestellten) Prozentwerten wurde die Möglichkeit der Mehrfachnutzung berücksichtigt, es beschränken sich nämlich lediglich 35 Prozent aller Befragten auf einen einzigen Dienst. 24 Prozent nutzen zwei Dienste, 18 Prozent drei, 11 Prozent vier und 12 Prozent fünf oder mehr Angebote.

Während der Nachrichtenaustausch über OTT-Angebote dominiert, stehen die genannten Dienste im Bereich Sprachtelefonie deutlich zurück. 75 Prozent aller Nutzer bevorzugen Telefonate über Mobilfunk, 59 Prozent nutzen weiterhin gerne Festnetz und lediglich 22 Prozent telefonieren lieber über ihren Messenger.

Der Blick auf die Altersgruppen kommt dabei wie erwartet. Die Messenger werden besonders gerne von den jüngeren Jahrgängen genutzt, erst in der Altersgruppe ab 75 Jahre fällt der Anteil unter 50 Prozent.