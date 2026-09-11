Siri Recap: Was mit mitgehörten Gesprächen passiert

Mit der Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4 führt Apple erstmals Funktionen ein, die Unterhaltungen in der Umgebung kontinuierlich verarbeiten können. Insbesondere „Siri Recap“ sorgt dabei für Fragen zum Datenschutz. Apple hat jetzt ausführlich beschrieben, was mit den mitgehörten Gesprächen geschieht und welche Daten die Uhr tatsächlich speichert.

Siri Recap kann auf Wunsch über den Tag hinweg Gesprächen folgen und daraus kurze Zusammenfassungen mit Überschrift und wichtigen Stichpunkten erstellen. Nutzer sollen beispielsweise nach einem Meeting oder Elterngespräch noch einmal nachsehen können, was besprochen wurde, ohne währenddessen selbst Notizen anzufertigen.

Eine klassische Audioaufnahme entsteht dabei nach Angaben von Apple nicht. Die eingehenden Audiodaten landen zunächst in einem hardwareseitig abgeschotteten Bereich des neuen S11-Chips. Auf die Rohdaten sollen weder watchOS noch Apps, der Nutzer selbst oder Apple zugreifen können. Nach der Verarbeitung werden sie unmittelbar gelöscht. Apple beschreibt den technischen Ablauf inzwischen ausführlich in einem Support-Dokument.

Nur eine gekürzte Fassung verlässt das iPhone

Für Siri Recap werden die erkannten Gespräche zunächst in einer geschützten Umgebung auf dem gekoppelten iPhone transkribiert und stark gekürzt. Laut Apple umfasst diese Fassung weniger als die Hälfte des ursprünglichen Transkripts. Füllwörter, Wiederholungen, Tonfall und für den Gesprächsinhalt unwichtige Passagen werden entfernt.

Erst diese reduzierte Textfassung wird verschlüsselt an Apples Private Cloud Compute übertragen. Dort erzeugen die Apple Foundation Models die eigentliche Zusammenfassung. Die fertigen Notizen werden anschließend verschlüsselt an iPhone und Apple Watch zurückgeschickt. Apple betont, dass die in Private Cloud Compute verarbeiteten Daten weder gespeichert noch für das Unternehmen zugänglich sind.

Ungespeicherte Zusammenfassungen verschwinden automatisch nach sieben Tagen. Wer sie behalten möchte, kann sie in der neuen Siri-App sichern oder beispielsweise an Notizen und Journal weiterreichen. Über iCloud synchronisierte Einträge sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

Gesprächspartner werden nicht identifiziert

Siri Recap soll zudem keine einzelnen Sprecher identifizieren. Fällt während eines Gesprächs ein Name, kann dieser zwar in der Zusammenfassung auftauchen, Aussagen werden jedoch nicht automatisch bestimmten Personen zugeordnet. Sensible Angaben wie Finanzdaten, Zugangsdaten, amtliche Identifikationsnummern oder bestimmte persönliche Informationen versucht Apple ebenfalls herauszufiltern.

Garantieren kann das Unternehmen dies allerdings nicht. Apple weist ausdrücklich darauf hin, dass Zusammenfassungen fehlerhaft oder unvollständig sein können und auch die Filterung sensibler Informationen nicht immer zuverlässig funktionieren muss. Bei wichtigen Angaben empfiehlt Apple daher, noch einmal bei den beteiligten Personen nachzufragen.

Nutzer entscheiden, wann die Uhr mithört

Siri Recap ist standardmäßig deaktiviert. In der Watch-App können Nutzer selbst festlegen, wann die Funktion aktiv sein soll. Möglich sind unter anderem zeit- und ortsabhängige Regeln wie „nur bei der Arbeit“ oder „nachts nie“. Zusätzlich lässt sich Siri Recap jederzeit über das Kontrollzentrum ein- und ausschalten.

Interessant ist dabei die Situation der übrigen Gesprächsteilnehmer. Apple empfiehlt ausdrücklich, bei privaten oder sensiblen Unterhaltungen Rücksicht auf Personen in der Umgebung zu nehmen. Eine gespeicherte Audioaufnahme existiert zwar nicht, die Inhalte eines Gesprächs können aber trotzdem in einer später abrufbaren Zusammenfassung landen.

Anders verhält sich „Live Rewind“, mit dem die vergangenen 15 Sekunden eines Gesprächs nachträglich als Text angezeigt werden können. Beim Aktivieren ertönt selbst auf einer stummgeschalteten Apple Watch ein Hinweiston. Zusätzlich erscheinen eine bildschirmfüllende Animation und ein Mikrofonsymbol, um umstehende Personen auf die Nutzung aufmerksam zu machen.

In der EU vorerst nicht verfügbar

Siri Recap und Live Rewind sollen später in diesem Jahr zunächst als englischsprachige Beta starten. Voraussetzung sind eine Apple Watch Series 12 oder Ultra 4 sowie ein kompatibles iPhone ab dem iPhone 16. Das iPhone 16e gehört interessanterweise nicht zu den unterstützten Geräten.

Hierzulande müssen wir ohnehin zunächst auf die Funktionen verzichten. Da Siri Recap die neue Siri AI voraussetzt, steht die Funktion innerhalb der Europäischen Union vorerst nicht zur Verfügung. Apple hat bislang keinen Termin genannt, wann sich dies ändern soll.