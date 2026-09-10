iPhone-Umfrage 2026: Welches der neuen Modelle wählt ihr?

Am Samstag um 14 Uhr startet die Vorbestellung von iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Wir möchten wissen, wie eure Kaufpläne für dieses Jahr aussehen: Bestellt ihr eines der Pro-Modelle, wartet ihr auf das faltbare iPhone Duo beziehungsweise die regulären iPhone-18-Modelle oder bleibt ihr bei eurem bisherigen Gerät?

In unserer iPhone-Umfrage 2026 könnt ihr eure bevorzugte Kombination aus Modell, Speicher und Farbe auswählen.

Drei Modelle zwischen 1.449 und 3.799 Euro

Den günstigsten Einstieg unter den drei Neuvorstellungen bietet das iPhone 18 Pro mit 256 GB Speicher für 1.449 Euro. Mit 512 GB werden 1.699 Euro fällig, mit 1 TB sind es 2.199 Euro. Die größte Variante mit 2 TB kostet 2.949 Euro.

Das iPhone 18 Pro Max liegt bei gleicher Speicherausstattung jeweils 150 Euro darüber. Hier reicht die Preisspanne von 1.599 Euro für 256 GB bis 3.099 Euro für 2 TB. Dazwischen stehen die Varianten mit 512 GB für 1.849 Euro und 1 TB für 2.349 Euro. Beide Pro-Modelle stehen in Burgunder, Polar, Silber und Schwarz zur Auswahl.

Beim iPhone Duo beginnt der Preis mit 256 GB bei 2.299 Euro. Für 512 GB verlangt Apple 2.549 Euro, für 1 TB sind es 3.049 Euro und für 2 TB schließlich 3.799 Euro. Die Farbauswahl beschränkt sich hier auf Nachthimmel und Sternenweiß.

Damit umfasst die Auswahl insgesamt 40 Gerätevarianten. Wer dieses Jahr kein neues iPhone kaufen möchte, findet dafür ebenfalls eine eigene Antwortoption. Auch diese Stimmen interessieren uns: Ein ausgelassenes Upgrade gehört ebenso zum Stimmungsbild wie die Bestellung zum Verkaufsstart.

Pro-Modelle im September, Duo im Oktober

Bei den Terminen müssen wir diesmal unterscheiden. Wie in unserer Übersicht zum Apple-Herbst zusammengefasst, lassen sich die Pro-Modelle ab Samstag, dem 12. September, um 14 Uhr vorbestellen. Der Verkaufsstart folgt am 18. September.

Das iPhone Duo kommt später: Vorbestellungen sind ab dem 16. Oktober um 14 Uhr möglich, der Verkaufsstart ist für den 23. Oktober angesetzt.

Welche Variante wird es bei euch? Wählt in der Umfrage eure Wunschkonfiguration aus und bestätigt die Auswahl mit „Senden“. In den Kommentaren ist Platz für eure Gründe, etwa die Speichergröße, den Preis oder den Wechsel zum faltbaren Modell.