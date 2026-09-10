Pro-Modelle oder faltbares Duo
iPhone-Umfrage 2026: Welches der neuen Modelle wählt ihr?
Am Samstag um 14 Uhr startet die Vorbestellung von iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Wir möchten wissen, wie eure Kaufpläne für dieses Jahr aussehen: Bestellt ihr eines der Pro-Modelle, wartet ihr auf das faltbare iPhone Duo beziehungsweise die regulären iPhone-18-Modelle oder bleibt ihr bei eurem bisherigen Gerät?
In unserer iPhone-Umfrage 2026 könnt ihr eure bevorzugte Kombination aus Modell, Speicher und Farbe auswählen.
Drei Modelle zwischen 1.449 und 3.799 Euro
Den günstigsten Einstieg unter den drei Neuvorstellungen bietet das iPhone 18 Pro mit 256 GB Speicher für 1.449 Euro. Mit 512 GB werden 1.699 Euro fällig, mit 1 TB sind es 2.199 Euro. Die größte Variante mit 2 TB kostet 2.949 Euro.
Das iPhone 18 Pro Max liegt bei gleicher Speicherausstattung jeweils 150 Euro darüber. Hier reicht die Preisspanne von 1.599 Euro für 256 GB bis 3.099 Euro für 2 TB. Dazwischen stehen die Varianten mit 512 GB für 1.849 Euro und 1 TB für 2.349 Euro. Beide Pro-Modelle stehen in Burgunder, Polar, Silber und Schwarz zur Auswahl.
Beim iPhone Duo beginnt der Preis mit 256 GB bei 2.299 Euro. Für 512 GB verlangt Apple 2.549 Euro, für 1 TB sind es 3.049 Euro und für 2 TB schließlich 3.799 Euro. Die Farbauswahl beschränkt sich hier auf Nachthimmel und Sternenweiß.
Damit umfasst die Auswahl insgesamt 40 Gerätevarianten. Wer dieses Jahr kein neues iPhone kaufen möchte, findet dafür ebenfalls eine eigene Antwortoption. Auch diese Stimmen interessieren uns: Ein ausgelassenes Upgrade gehört ebenso zum Stimmungsbild wie die Bestellung zum Verkaufsstart.
Pro-Modelle im September, Duo im Oktober
Bei den Terminen müssen wir diesmal unterscheiden. Wie in unserer Übersicht zum Apple-Herbst zusammengefasst, lassen sich die Pro-Modelle ab Samstag, dem 12. September, um 14 Uhr vorbestellen. Der Verkaufsstart folgt am 18. September.
Das iPhone Duo kommt später: Vorbestellungen sind ab dem 16. Oktober um 14 Uhr möglich, der Verkaufsstart ist für den 23. Oktober angesetzt.
Welche Variante wird es bei euch? Wählt in der Umfrage eure Wunschkonfiguration aus und bestätigt die Auswahl mit „Senden“. In den Kommentaren ist Platz für eure Gründe, etwa die Speichergröße, den Preis oder den Wechsel zum faltbaren Modell.
Duo :)
Toll, wirklich ganz toll.
lass doch die leute kaufen was sie möchten, er hat doch niemanden beleidigt
Ich werde vom 17 PM zum Duo wechseln. Vor allem, weil es endlich mal etwas völlig neues gibt- das ist selten in dieser Zeit. Ich bin einfach gespannt auf die neue Form und das neue Nutzungserlebnis.
Same here
17 Pro Max stay!
+1
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Eure Umfrage hängt! Es kommt nix zurück
Du musst etwas nach oben scrollen ;-)
Keines denk ich in diesem Jahr. Wäre das erste Mal, aber ja. Bin dieses Jahr nicht so überzeugt.
Ich wechsel nicht. iPhone 16Pro. Erst in 4-5 Jahren wieder.
Ich auch nicht (13 mini), erst wenn Apple wieder was kleines hat.
Dto.
Ich bleibe auch bei meinem 16 Pro
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Das Faltbare
Eure Umfrage hängt! Es kommt nix zurück.
Wahrscheinlich das 18 Pro Max 512GB, Polar :)
18pro max in Polar.
Das Duo ist wirklich überteuerter Krampf und ein Rückschritt in allen Bereichen gegenüber einem Pro.
Das große Display reißt die Nachteile nicht raus
Nix
Dito!
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Ich bin hin und her, habe das Air ist perfekt für mich aber nutze parallel auch immer mal ein IPad Air. Das Duo scheint mir diese Welten zu vereinen. Allerdings gerade geschlossen ist die Handhabung einhändig wahrscheinlich nicht so angenehm wenn ich mir die Maße und Gewicht anschaue.
Exakt so ist es bei mir auch . Air 2 wird definitiv gekauft .
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Keins habe letztes Jahr aufgerüstet.
Bleibe beim 16 pro..reicht völlig..die Preise sind mittlerweile utopisch..
Keins. Bleibe beim 16PM. Für das Geld ein Aluminiumgehäuse……nein Danke
Keins…
Pro für Upgrade von 17 mit den EU Einschränkungen wäre sinnlos
Duo, weil nur noch 1 Niere habe und die 1. Generation sowieso meiden würde. Erst recht bei dem Preis!
Ich brauche keins von den neuen iPhonés. Mein 17 pro Max ist immer noch top. Gibt keinen Grund zu wechseln
Bleibe beim Air
Ich bleibe bei meinem damals günstig gekauften iPhone 16 Pro aus Titan. Evtl. mal den Akku tauschen demnächst.
Bei einem 16 jetzt schon den Akku tauschen? Was machst du damit den ganzen Tag?
Ich behalte mein 16 pro max. Ein ganz wunderbares Telefon ist das.
Keins
Bei den Preisen??? Man kann es nur boykottieren, zumal Kamera schlechter, faceid nicht vorhanden & nochmal mehr als 600€ gegenüber 18 Pro.
Ja es gibt Leute die haben die fette Kohle, aber auch die sollten einfach mal boykottieren.
Hoffe der Ki Hype, den viele Menschen nicht im alltäglichen wollen, hört endlich auf.
18 pro Max
Beides unnötig….
Verstehe die Frage nicht. Solange es in der EU nicht den vollen Funktionsumfang gibt, werd ich kein überteuertes IPhone Dings mehr kaufen. Wenn ich mein 14 Pro Max mit dem 18 er vergleiche, seh ich da keine relevanten Neuheiten die man für den Normalgebrauch unbedingt benötigt.
Sehe ich auch so
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Sehe ich auch so. Habe das iPhone 13 und solange es die ganzen EU Beschränkungen gibt, sehe ich mich nicht überzeugt genug für ein neues. Hab gestern erst gedacht ich würde das Duo nehmen. Allerdings habe ich jetzt eine Nacht darüber geschlafen und mich dagegen entschieden.
iPhone 12 Pro, warte noch ein Jahr und schlage dann zu. iPhone mit neuen Design oder Duo 2. Generation.
16 Plus bleibt.
Die Software vom Duo ist toll, die Hardware aber mit zu vielen Rückschritten und das zum diesem Preis! Es sieht so aus, als wenn sie das Duo 1-2 Jahre zu früh rausgebracht haben. Mein 17 Pro Max macht eine richtig gute Figur – auch noch für ein weiteres Jahr.
Bin noch beim 12 pro.
Jetzt muss ich langsam umsteigen, das wird mir zu langsam.
Wahrscheinlich wäre ein Jahr warten deutlich besser, aber das schaffe ich eher nicht. Blöd irgendwie…
Samsung Fold 8
keines, Ternus hat mich nicht überzeugt, die Keynote war die langweiligste seit Jahren
iPhone Air 2
Ich warte erstmal ab was das duo taugt. Ist bei Apple ja auch immer so eine Sache mit Geräten, die es vorher nie gab (Kinderkrankheiten). Bei dem preis spiele ich nicht das Versuchskaninchen
Bleibe noch 3-4 Jahre beim Air bis der Akku aufgibt. Dann mal schauen
18 Pro Max Burgunder 512GB
Endlich mal eine Farbe die mich vollends überzeugt und ich so nicht zu schwarz oder Silber greife. :-)
Am liebsten ? Ein Google Fold. Weil mir diese Klientel Apple-Sekte ala „ich brauch jedes Jahr das neueste, größte fürs Ego, weil ich sonst nix wert bin“ gebabbel leid bin.
Gottseidank gibt’s das PRO wieder in schwarz, deshalb wird erworben.
18 Pro in der günstigsten Variante. Reicht.
18 Pro Max in schwarz mit 256GB
Wann kommt die Auswertung?
Bleibe auch erstmal beim 15 pro. Kein wirkliches killerfeature im 18 pro und dazu der Preis
Ich habe vor kurzem mein Air gegen normales 17 er getauscht. Ich warte auf das Jubiläums Teil nächstes Jahr
Was bringt diese Umfrage?
Ich bleibe noch bei meinem 13 Pro Max solange es noch Updates bekommt.
Kommt eh bald noch das Duo Pro Max ;)
Bleibe beim 15 Pro Max und Apple Watch Ultra 1. War ein bisschen enttäuscht von der Ultra. Aber dann hab ich Geld gespart.
Also stand jetzt ca. 50% ein neu Kauf ?! War das echt mal so gering ?
Ich bestelle das 18 Pro. Aber ehrlich gesagt nur, weil mein 17er Spider-App hat und ich jetzt kein Last Gen-Device kaufen will. Wäre eigentlich im Markt für das Air aber ich kann nicht auf Weitwinkel verzichten. Bessere Akku und Vapor Chamber sind aber auch Pluspunkte vom Pro.
Stay 15MP
Bleibe beim 16 proMax. Ich werde mir allerdings die Ultra 4 gönnen und meine Frau bekommt meine 3er.. Für den Rest sehe ich noch kein Grund zu wechseln..
Zufrieden mit dem 15 pro max, warte auf neues ein iPad mini (da vielleicht ein kauf), preise sind mir zu teuer, die preise für speicherupgrates finde ich frech bis unerhört
Bleibe bei meinem 13 Mini bis das den Geist aufgibt oder Siri AI in Deutschland voll nutzbar ist und auch taug hat. Dann werde ich mir wahrscheinlich ein Vorjahres Modell irgendwo günstig schießen.
Ach, ein 15 pro Max hält bestimmt noch 2-3 Jahre
Ich würde gerne, aber ich bleibe der Umwelt zu liebe beim 13 pro.
Zufällig jammert mein Sohn, dass das 13er mini langsam schwächelt. Mein iPhone 15 Pro gebe ich ihm zwar schweren Herzens, aber ich bin gespannt auf die Speicherbandbreite für lokale KI (auf Apples Intelligedöns kann ich gerne verzichten) und auf die Effizienzsteigerung beim neuen 2nm SoC. Ach, und die Blende ist auch nicht schlimm.
Aber ja, ein Kauf eher aus Neugier, weniger aus Vernunft.
Wer im Übrigen noch gern eine lokale KI auf einem Desktop nutzt und ein paar Kröten investieren kann – der neue Mac Studio ist schon ein langlebiger Gaumenschmaus.
Bleibe auch beim 17 Pro(512GB). Der Wechsel zum Nachfolger…1700€…Nö.
Bekomme das 17 pro als Diensthandy
Ich bleibe beim iPhone 17 Pro Max aus folgenden Gründen. Da ich voll blind bin, habe ich von der neuen Kamerafunktion, die es im iPhone 8 Pro beziehungsweise Max geben soll sowieso nichts. Ich nutze aber auch wenn ich blind bin die Kamera beim iPhone 17 Pro wegen dem Lieder Scanner. Dieser hilft mir, Gegenstände zu finden, beziehungsweise Mich in Räumen zu orientieren. Auch möchte ich mir nicht das neue Modell kaufen, da sich ja erst einmal an der Nutzung der KI die von Apple sich in der EU eh erst einmal nichts ändern wird. Leider! Zwar reizt mich es schon, weil der Akku ja noch etwas länger halten soll als wie beim iPhone 17 Pro Max aber das schreiben sie ja bei fast jedem Gerät, dass der Akku stärker wird. Das kann natürlich sein aber da ich den Screen Reader VoiceOver benutze und der Bildschirm permanent bei mir ausgeschaltet ist, ist das Nutzungsverhalten eh ein ganz anderes. Vielleicht im nächsten Jahr oder erst im Jahr darauf könnte es noch mal interessant werden wer weiß was sich Apple für die nächsten Generationen an lustigen Zeug aufgehoben hat. Das iPhone duo werde ich mir aber mal in einem Laden wenn es das irgendwann mal gibt anschauen interessieren tut mich das schon, wobei ich nicht sonderlich viel von Klappdisplays halte. Der Vergleich ist zwar etwas sehr alt, aber ich hatte damals vor sehr vielen Jahren das Nokia N 90 und da ist dann das Klappdisplay mir zum Verhängnis geworden, weil einige Tasten die Tasten 1-3 nicht mehr funktioniert haben und generell das Handy unbrauchbar wurde. Und seitdem habe ich im letzten Jahrzehnt nur noch Klapphandys beziehungsweise Smartphones im Barren Format bevorzugt.
Lange habe ich nun gewartet… Nuk vom iPhone 14 Pro aufs Duo 512 / Nachthimmel…
…18 Mini… au warte, gibt es ja nicht. Dann bleibe ich bei meinem 13 mini.
Dieses Jahr hat mich nicht überzeugt. Ich werde mein Phone noch behalten.
Gar keins, weil absoluter Dünnsinn. 16 Pro läuft und liefert. Also was soll das?
Jammern, das alles teurer wird , aber jedes Jahr ein neues Telefon für 1.000€
Ich kaufe dieses Jahr keines aber wenn, dann das Duo…. vielleicht entscheid ich mich noch kurzfristig um…
Ich glauben ging in der Umfrage weniger um die konkrete Kaufabsicht sondern um das Modell. So hab ich es interpretiert….
Keins. 16 Pro Max ist ausreichend.
Ich hätte gerne das Duo, aber die Preise sind schon gesalzen. Dafür kann ich echt schöne Urlaube machen.
Ein weiterer Grund ist das ich Linkshänder bin, habe es mir vorhin mal mit dem 3D Drucker gedruckt – das kannst du echt vergessen. Mit beiden Händen benutzen, voll in Ordnung, aber nur mit der linken Hand kaum möglich. Vor allem wenn die wichtigsten Bedienelemente rechts sind. Auch der TouchID Button ist da sehr ungünstig.
Vernunft sieht einfach… vorbei sind die Zeiten wo man alle zwei Jahre bestellt hat und dann am Auslieferungstag am Fenster auf die Lieferung gewartet hat.
Keins.
11pro, alles geschmeidig.
Falten muss mein Telefon nicht können, habe Lachfalten genug im Gesicht.
Huawei XT2 :-D
Keins.
Warum?
Das Duo ist cool. Dessen Cams aber ungenügend.
Das 18pro wahrscheinlich zu wenig besser als mein 17pro.
Ich hoffe auf 2027 und das XX.
Das dann als Duo mit den Cams des 18pro – dann wäre ich dabei.
Keins. Nutze aktuell ein 17pro max und bin immer noch zufrieden. Das „haben wollen“ bleibt dieses Jahr aus. Nächstes Jahr sieht es sicherlich anders aus – immerhin, 20 Jahre iPhone, mal sehen was kommt.
Bleibe bei meinem 15 Max ^^
Dank des ganzen Hick-Hacks, was jetzt in der EU kommt, was nicht, was vielleicht später im Jahr etc. pp. werde ich erstmal GAR NICHTS neues von Apple mehr kaufen. Wäre gut, wenn die das in Cupertino mal an den Zahlen merken , und mit diesem Kindergarten aufhören würden.
Nix. Neues iPhone gibt es erst wenn es die neue Siri in der EU. Vorher ist eine Investition sinnlos
Blebe bei meinem iPhone Pro 14 und warte auf das XX