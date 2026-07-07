Apple hat mittlerweile die dritten Vorabversionen seiner für Herbst angekündigten Betriebssysteme veröffentlicht. Angesichts der Tatsache, dass wir die mit Apple Intelligence und Siri AI zusammenhängenden Funktionen hierzulande zunächst nur in beschränkter Form erhalten werden, fallen aus hiesiger Sicht auch die Neuerungen der aktuellen Beta-Version eher überschaubar aus.

Zu den innerhalb der EU erst einmal nicht verfügbaren Funktionen gehört auch die Verfügbarkeit von Siri AI auf der Apple Watch. Diese war ursprünglich bereits für Juni angekündigt und findet sich nun in der neuesten Beta-Version von watchOS 27 integriert.

Mit Siri AI kommen erweiterte Siri-Funktionen auf die Apple Watch. Zudem hält mit dem Update die neue Siri-App Einzug auf der Apple-Uhr und erlaubt es beispielsweise, zuvor auf einem anderen Apple-Gerät mit der KI geführte Gespräche fortzuführen.

Bilder: Reddit

Siri AI in der EU auch nicht auf der Apple Watch

Innerhalb der Europäischen Union sind zwar nur die Betriebssysteme für iPhone und iPad als sogenannte Torwächter eingestuft und unterliegen daher einer strengeren Regulierung. Apple hat jedoch schon im Vorfeld angekündigt, dass Siri AI für Nutzer in der EU auch unter watchOS nicht zur Verfügung steht. Als Grund führt das Unternehmen an, dass die KI-Funktionen auf der Apple Watch ein gekoppeltes iPhone voraussetzen, auf dem Siri AI läuft.

Somit bleibt der Mac bis auf Weiteres das einzige Apple-Gerät, auf dem sich Siri AI auch in den Ländern der Europäischen Union nutzen lässt. Sonderlich attraktiv ist diese Option für einen großen Teil der Apple-Kunden bislang aber ohnehin nicht. Derzeit lassen sich die KI-Funktionen von Siri nur aktivieren, wenn die Systemsprache auf Englisch eingestellt ist. Wie das funktioniert und aussieht, haben wir euch bereits hier gezeigt.

Apple und EU wieder im Gespräch

In der vergangenen Woche ist Bewegung in die Kontroverse zwischen Apple und der EU gekommen. Nach gegenseitigen Vorwürfen und Bezichtigungen scheinen die beiden Parteien nun daran interessiert, eine für alle Seiten akzeptable Lösung zu finden.