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Auch die Ultra kommt neu

Apple Watch Series 12: Die Uhr hört künftig mit
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Apple überarbeitet mit der Apple Watch Series 12 und der Apple Watch Ultra 4 vor allem die Sensorik und die Verarbeitung von Gesundheitsdaten. Beide Modelle erhalten ein neues Sensorsystem, das Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität deutlich häufiger erfassen soll. Hinzu kommen neue Funktionen der Health-App und erstmals KI-Funktionen, die kontinuierlich Umgebungsgeräusche verarbeiten können.

Beim neuen Sensorsystem vergrößert Apple unter anderem die Kontaktfläche der Elektroden und ordnet die Fotodioden neu an. Größere grüne LEDs sollen zudem auch bei Bewegung zuverlässigere Messungen ermöglichen. Die Herzfrequenz wird künftig im Hintergrund alle fünf Sekunden erfasst. Bislang geschah dies 60-mal seltener. Die Herzfrequenzvariabilität kann nun alle fünf Minuten bestimmt werden.

Apple Watch Series 12 Overview

Körperliche Bereitschaft und neue Health-App

Aus Aktivität, Schlaf und Vitalwerten berechnet die Apple Watch künftig jeden Morgen einen sogenannten Readiness-Wert. Dieser soll anzeigen, wie belastbar der Körper aktuell ist und kann sich im Tagesverlauf verändern. Die Ergebnisse lassen sich auf der Uhr und in der Fitness-App auf dem iPhone abrufen.

Parallel gestaltet Apple die Health-App neu. Ein Bereich namens Apple Insights fasst mit Apple Intelligence aktuelle Entwicklungen zusammen und gibt personalisierte Hinweise. Mit HealthAge kommt außerdem eine Funktion hinzu, die Messwerte wie VO2 Max und Schlafdaten mit dem tatsächlichen Alter vergleicht. Laborwerte können ebenfalls einbezogen werden. In den USA lässt sich dafür über Quest ein Bluttest mit mehr als 50 Biomarkern für 119 Dollar bestellen.

Apple Watch Ultra 4 Overview

Apple Watch hört künftig mit

Die Series 12 und Ultra 4 der Apple Watch erhalten außerdem die Funktion „Audio Intelligence“. Die Uhren können beispielsweise Sirenen, Alarme, Türklingeln oder Babygeschrei erkennen und den Nutzer darauf aufmerksam machen. Die Verarbeitung erfolgt dabei direkt auf dem Gerät.

Mit „Live Rewind“ lassen sich die vergangenen 15 Sekunden einer Unterhaltung nachträglich transkribieren. „Siri Recap“ geht noch weiter und erstellt auf Wunsch Zusammenfassungen und Stichpunkte aus Gesprächen. Apple betont, dass dabei keine Audioaufnahmen gespeichert werden. Live Rewind und Siri Recap sollen zunächst als Beta auf Englisch erscheinen.

Die Apple Watch Series 12 ist von heute an zu Preisen ab 449 Euro vorbestellbar und wird vom 18. September an ausgeliefert.
09. Sep. 2026 um 20:01 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    50 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Bleibt nur die Frage, wann die ganzen tollen Funktionen auch nach DE bzw. in die EU kommt….

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  • kann man dir Live-Mithörfunktion auch deaktivieren?

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  • Was
    Bringt mich von der Ultra 1 zur 4 ? Ich weiß es nicht

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  • „Siri Recap“ cooool. Sowas kann ich tatsächlich sehr gut gebrauchen. Wobei diese „Mithör“ Funktionen doch sicherlich mega auf den Akku gehen.

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    • Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die Geräte müssen ja auch jetzt schon ununterbrochen auf das Siri-Wakeword hören. Das wird kein großer Mehraufwand sein.

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  • Hört sich sogar recht gut an wenn man sport mit der uhr macht. Fand die jetzigen Infos schon gut. Mit der Version soll es noch besser funktionieren.

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  • Solange sich der Aufnahmequatsch ausschalten lässt ist alles gut. Meine U1 braucht dringend einen Update

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  • Na da hab ich doch etwas mehr erwartet, gerade auch bei der Ultra.

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  • Die genannten Funktionen werden sicher nicht zu einer besseren Akku-Laufzeit führen. Schade, dann nicht …

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  • Gibt es einen Grund sich eine Ultra 4 statt einer Fenix 9 Pro zu holen?

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  • Day Duo ohne face id geht gar nicht

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  • Eigentlich kein Grund von meiner Ultra 1 auf das neue Modell zu wechseln .

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  • Die Series 12 überzeugt mich diesmal echt. Wird bestellt. iPhone Duo ist interessant, aber leider zu teuer für mich.

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  • Readiness Apps gibt es inzwischen zuhauf. Dafür brauche ich keine Ultra 4.

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  • So wie Apple das präsentiert und 24h-lang alles auswerten soll, frage ich mich wann Apple den Aufladeprozess vorsieht. In jeder Situation kann ich einen Herzinfarkt oder etwas erleiden, also wann rät Apple die Uhr abzulegen, nachdem die Uhr nach 24h leer ist ?

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    • 1. die Uhr ist bei normalen Gebrauch im Neuzustand nicht nach 24 h leer,
      2. lade die Uhr, wenn du meinst dass du sie laden musst. Geht ja fix
      3. trägst du die Uhr allen ernstes nur, weil du theoretisch nen Herzinfarkt bekommen könntest? Läufst du auch immer mit nem Helm durch die Welt? Ich meine, es könnte dir ja theoretisch eine Kokosnuss auf den Kopf fallen

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    • Da musst du dir keinen Kopf machen, die Uhr erkennt eh keinen Herzinfarkt. Das wird an jeder Stelle betont.

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    • Die Uhr kann keine Herzinfarkte erkennen. Also kannst du sie immer tragen. Ich hoffe aber dein Anliegen war nicht ganz ernst gemeint.

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    • Selbst meine Ultra 2 – die ich seit Release habe – hält immer noch von morgens um 7 bis zum nächsten Abend um 23 Uhr durch jnd hat dann immer noch etwa 15%. Und aufgeladen ist sie in kürzester Zeit.

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  • Ultra 4: das selbe fette Design.
    Hätte nicht gedacht das sie es gleich lassen.

    Hat die neue 12er eine bessere Akkulaufzeit als die 11er?

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  • Welche Features (wie readiness) kommen eigentlich auf die AW 10 und 11?

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  • warum von der 3 auf ultra 4? mit 480eur Eintausch für die 3, bin ich am ueberlegen. Aber eigentlich sollte ich warten

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  • Kein Grund meine Ultra 2 einzutauschen gegen eine Ultra 4.

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  • Wieso sind da nur so hässliche Bänder bei der Watch 4 inkludiert? Oder übersehe ich was?

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  • Kein wort über die vorher überall erwähnte Blutdrucküberwachung bei der ultra 4 oder hab ich da was übersehen?

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  • Hatte irgendwie auf einen KI Assistenten auf der Uhr gehofft, jetzt bin ich am überlegen die AW7 1 Jahr weiter zu nutzen, da für mich eher unspektakulär

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