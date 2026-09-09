Auch die Ultra kommt neu
Apple Watch Series 12: Die Uhr hört künftig mit
Apple überarbeitet mit der Apple Watch Series 12 und der Apple Watch Ultra 4 vor allem die Sensorik und die Verarbeitung von Gesundheitsdaten. Beide Modelle erhalten ein neues Sensorsystem, das Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität deutlich häufiger erfassen soll. Hinzu kommen neue Funktionen der Health-App und erstmals KI-Funktionen, die kontinuierlich Umgebungsgeräusche verarbeiten können.
Beim neuen Sensorsystem vergrößert Apple unter anderem die Kontaktfläche der Elektroden und ordnet die Fotodioden neu an. Größere grüne LEDs sollen zudem auch bei Bewegung zuverlässigere Messungen ermöglichen. Die Herzfrequenz wird künftig im Hintergrund alle fünf Sekunden erfasst. Bislang geschah dies 60-mal seltener. Die Herzfrequenzvariabilität kann nun alle fünf Minuten bestimmt werden.
Körperliche Bereitschaft und neue Health-App
Aus Aktivität, Schlaf und Vitalwerten berechnet die Apple Watch künftig jeden Morgen einen sogenannten Readiness-Wert. Dieser soll anzeigen, wie belastbar der Körper aktuell ist und kann sich im Tagesverlauf verändern. Die Ergebnisse lassen sich auf der Uhr und in der Fitness-App auf dem iPhone abrufen.
Parallel gestaltet Apple die Health-App neu. Ein Bereich namens Apple Insights fasst mit Apple Intelligence aktuelle Entwicklungen zusammen und gibt personalisierte Hinweise. Mit HealthAge kommt außerdem eine Funktion hinzu, die Messwerte wie VO2 Max und Schlafdaten mit dem tatsächlichen Alter vergleicht. Laborwerte können ebenfalls einbezogen werden. In den USA lässt sich dafür über Quest ein Bluttest mit mehr als 50 Biomarkern für 119 Dollar bestellen.
Apple Watch hört künftig mit
Die Series 12 und Ultra 4 der Apple Watch erhalten außerdem die Funktion „Audio Intelligence“. Die Uhren können beispielsweise Sirenen, Alarme, Türklingeln oder Babygeschrei erkennen und den Nutzer darauf aufmerksam machen. Die Verarbeitung erfolgt dabei direkt auf dem Gerät.
Mit „Live Rewind“ lassen sich die vergangenen 15 Sekunden einer Unterhaltung nachträglich transkribieren. „Siri Recap“ geht noch weiter und erstellt auf Wunsch Zusammenfassungen und Stichpunkte aus Gesprächen. Apple betont, dass dabei keine Audioaufnahmen gespeichert werden. Live Rewind und Siri Recap sollen zunächst als Beta auf Englisch erscheinen.
Die Apple Watch Series 12 ist von heute an zu Preisen ab 449 Euro vorbestellbar und wird vom 18. September an ausgeliefert.
Bleibt nur die Frage, wann die ganzen tollen Funktionen auch nach DE bzw. in die EU kommt….
kann man dir Live-Mithörfunktion auch deaktivieren?
Hoffentlich
es ist deaktiviert kommt aber erst nur auf englisch.
Klar aber wer würde es tun und wer würde es tatsächlich kontrollieren. Erstmal braucht es dafür aber Siri KI und bis dahin dauert das hier noch lange. Aber dann werde ich es immer anhaben – außer Nachts (ich rede nicht im Schlaf).
Vielleicht ja doch :))))))
Ich hoffe. Schlimmer früher ich dass du dich nicht dagegen wehren kannst dass irgend einer das ohne dein Einverständnis mitschneidet
Was
Bringt mich von der Ultra 1 zur 4 ? Ich weiß es nicht
Es zwingt dich doch keiner
Bin auch noch am überlegen aber mein Akku geht auch zur Neige. Mal abwarten was mit Siri ai in der eu passiert und erst dann wird entschieden.
Die Ultra 1 bekommt kein watchOS Update mehr.
Selbiges frage ich mich auch…
Der mangelnde Support der Ultra 1 in Zukunft.
Kriegst glaub ich keine updates auf deine mehr wenn ich mich nicht irre
Ich dachte eig das ich mal von Ultra 1 auf 4 Upgrade, jetzt bin ich mir wieder unsicher.
Kein Update auf watchOS 27 und ich habe schon einen Abnehmer für meine Ultra 1. Ultra 4 gerade bestellt.
Auch ich komme da nur wegen dem Update ins Grübeln. Das neue watchOS will ich schon haben.
„Siri Recap“ cooool. Sowas kann ich tatsächlich sehr gut gebrauchen. Wobei diese „Mithör“ Funktionen doch sicherlich mega auf den Akku gehen.
Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die Geräte müssen ja auch jetzt schon ununterbrochen auf das Siri-Wakeword hören. Das wird kein großer Mehraufwand sein.
Hört sich sogar recht gut an wenn man sport mit der uhr macht. Fand die jetzigen Infos schon gut. Mit der Version soll es noch besser funktionieren.
Was ist jetzt anders als vorher? Ich finde es immernoch enttäuschend
Solange sich der Aufnahmequatsch ausschalten lässt ist alles gut. Meine U1 braucht dringend einen Update
Na da hab ich doch etwas mehr erwartet, gerade auch bei der Ultra.
Die genannten Funktionen werden sicher nicht zu einer besseren Akku-Laufzeit führen. Schade, dann nicht …
Gibt es einen Grund sich eine Ultra 4 statt einer Fenix 9 Pro zu holen?
Day Duo ohne face id geht gar nicht
Es geht hier um die Uhr… aber um auf deinen Kommentar zurückzukommen, man braucht ja ein Feature für die nächste Version :D
Eigentlich kein Grund von meiner Ultra 1 auf das neue Modell zu wechseln .
Eigentlich schon, da du keine Updates mehr bekommst
Keine Updates bedeutet aber erst mal nur dass die neuen Funktionen fehlen. Und die gibt es zum Großteil vorerst nicht ein der EU. Sicherheitsupdates wird es hoffentlich noch eine Weile geben.
naja die uhr geht auch ohne updates ;)
Die Series 12 überzeugt mich diesmal echt. Wird bestellt. iPhone Duo ist interessant, aber leider zu teuer für mich.
Genau mein Gedanke. Endlich von der Series 4 auf die Series 12 wechseln. Wird ein riesiger Sprung werden :D
Readiness Apps gibt es inzwischen zuhauf. Dafür brauche ich keine Ultra 4.
+1
So wie Apple das präsentiert und 24h-lang alles auswerten soll, frage ich mich wann Apple den Aufladeprozess vorsieht. In jeder Situation kann ich einen Herzinfarkt oder etwas erleiden, also wann rät Apple die Uhr abzulegen, nachdem die Uhr nach 24h leer ist ?
1. die Uhr ist bei normalen Gebrauch im Neuzustand nicht nach 24 h leer,
2. lade die Uhr, wenn du meinst dass du sie laden musst. Geht ja fix
3. trägst du die Uhr allen ernstes nur, weil du theoretisch nen Herzinfarkt bekommen könntest? Läufst du auch immer mit nem Helm durch die Welt? Ich meine, es könnte dir ja theoretisch eine Kokosnuss auf den Kopf fallen
Da musst du dir keinen Kopf machen, die Uhr erkennt eh keinen Herzinfarkt. Das wird an jeder Stelle betont.
Die Uhr kann keine Herzinfarkte erkennen. Also kannst du sie immer tragen. Ich hoffe aber dein Anliegen war nicht ganz ernst gemeint.
Selbst meine Ultra 2 – die ich seit Release habe – hält immer noch von morgens um 7 bis zum nächsten Abend um 23 Uhr durch jnd hat dann immer noch etwa 15%. Und aufgeladen ist sie in kürzester Zeit.
Ultra 4: das selbe fette Design.
Hätte nicht gedacht das sie es gleich lassen.
Hat die neue 12er eine bessere Akkulaufzeit als die 11er?
Das frage ich mich auch
Welche Features (wie readiness) kommen eigentlich auf die AW 10 und 11?
Teste mal Athlytic… dann hast du all die Features bereits auf der AW 11, 10, 9…
https://apps.apple.com/de/app/athlytic-fitness-recovery/id1543571755?ppid=4a3735ec-fa7d-4bca-a0f4-6e837dcef3a6
warum von der 3 auf ultra 4? mit 480eur Eintausch für die 3, bin ich am ueberlegen. Aber eigentlich sollte ich warten
Ich glaube das wäre ein Fehler.
Nächstes Jahr kommt bestimmt eine ganz neu designte Ultra 5.
ich wette die wird dünner usw.
Kein Grund meine Ultra 2 einzutauschen gegen eine Ultra 4.
Wieso sind da nur so hässliche Bänder bei der Watch 4 inkludiert? Oder übersehe ich was?
Kein wort über die vorher überall erwähnte Blutdrucküberwachung bei der ultra 4 oder hab ich da was übersehen?
Hatte irgendwie auf einen KI Assistenten auf der Uhr gehofft, jetzt bin ich am überlegen die AW7 1 Jahr weiter zu nutzen, da für mich eher unspektakulär