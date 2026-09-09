Apple Watch Series 12: Die Uhr hört künftig mit

Apple überarbeitet mit der Apple Watch Series 12 und der Apple Watch Ultra 4 vor allem die Sensorik und die Verarbeitung von Gesundheitsdaten. Beide Modelle erhalten ein neues Sensorsystem, das Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität deutlich häufiger erfassen soll. Hinzu kommen neue Funktionen der Health-App und erstmals KI-Funktionen, die kontinuierlich Umgebungsgeräusche verarbeiten können.

Beim neuen Sensorsystem vergrößert Apple unter anderem die Kontaktfläche der Elektroden und ordnet die Fotodioden neu an. Größere grüne LEDs sollen zudem auch bei Bewegung zuverlässigere Messungen ermöglichen. Die Herzfrequenz wird künftig im Hintergrund alle fünf Sekunden erfasst. Bislang geschah dies 60-mal seltener. Die Herzfrequenzvariabilität kann nun alle fünf Minuten bestimmt werden.

Körperliche Bereitschaft und neue Health-App

Aus Aktivität, Schlaf und Vitalwerten berechnet die Apple Watch künftig jeden Morgen einen sogenannten Readiness-Wert. Dieser soll anzeigen, wie belastbar der Körper aktuell ist und kann sich im Tagesverlauf verändern. Die Ergebnisse lassen sich auf der Uhr und in der Fitness-App auf dem iPhone abrufen.

Parallel gestaltet Apple die Health-App neu. Ein Bereich namens Apple Insights fasst mit Apple Intelligence aktuelle Entwicklungen zusammen und gibt personalisierte Hinweise. Mit HealthAge kommt außerdem eine Funktion hinzu, die Messwerte wie VO2 Max und Schlafdaten mit dem tatsächlichen Alter vergleicht. Laborwerte können ebenfalls einbezogen werden. In den USA lässt sich dafür über Quest ein Bluttest mit mehr als 50 Biomarkern für 119 Dollar bestellen.

Apple Watch hört künftig mit

Die Series 12 und Ultra 4 der Apple Watch erhalten außerdem die Funktion „Audio Intelligence“. Die Uhren können beispielsweise Sirenen, Alarme, Türklingeln oder Babygeschrei erkennen und den Nutzer darauf aufmerksam machen. Die Verarbeitung erfolgt dabei direkt auf dem Gerät.

Mit „Live Rewind“ lassen sich die vergangenen 15 Sekunden einer Unterhaltung nachträglich transkribieren. „Siri Recap“ geht noch weiter und erstellt auf Wunsch Zusammenfassungen und Stichpunkte aus Gesprächen. Apple betont, dass dabei keine Audioaufnahmen gespeichert werden. Live Rewind und Siri Recap sollen zunächst als Beta auf Englisch erscheinen.

Die Apple Watch Series 12 ist von heute an zu Preisen ab 449 Euro vorbestellbar und wird vom 18. September an ausgeliefert.