Siri-Lautstärke ändern: Teils Unterschiede zwischen den einzelnen Geräten

Wenn ihr allerdings Kopfhörer aufhabt oder einen Mac benutzt, steuert Siri mit diesen Befehlen – auch wenn sie richtig erkannt werden – lediglich die Medienwiedergabe. Um die Lautstärke von Siri zu ändern, müsst ihr in diesem Fall die Lautstärketasten am iPhone beziehungsweise die Lautstärkeregler von macOS drücken, währen Siri gerade spricht.

Seit der Freigabe von iOS 15 erreichen uns vermehrt Fragen mit Blick auf die Siri-Lautstärke. Eigentlich hat Apple hier ja zumindest bei iOS-Geräten nichts geschraubt, vielleicht ist die aktuellen Häufung also auch schlicht ein Zufall. So oder so wollen wir mal eben auf Apples offizielles Support-Dokument dazu verweisen: Siri-Lautstärke ändern .

