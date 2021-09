HomePod: Automatische Siri-Lautstärke lässt sich abstellen

Im Anschluss an unseren gestrigen Artikel mit dem Titel „HomePod: Neue Funktionen werfen Fragen und Probleme auf“ kamen auch Fragen zu der jetzt möglichen automatischen Lautstärkeanpassung von Siri auf. Der Schalter für diese Option ist nämlich etwas versteckt, zudem klagen Nutzer darüber, dass der automatische Lautstärkepegel von Siri zu hoch angesetzt ist.

In der Tat reagiert Siri auf dem HomePod mit Softwareversion 15 jetzt mit vernehmlich lauterer Stimme als zuvor. Dies liegt an der nun standardmäßig aktivierten automatischen Lautstärkeanpassung auf dem HomePod. In klassischer Apple-Manier kann der Nutzer den Grundpegel leider nicht verändern, sondern muss mit dem Vorlieb nehmen, was Apple für gut erachtet. Wie schon bei der neuen HomePod-Option „Bass reduzieren“ hätten hier lieber einen Schieberegler gesehen, wobei statt dem pauschalen Schalter „Bass reduzieren“ ohnehin ein vollwertiger Equalizer die bessere Wahl gewesen wäre.

Schalter für die Siri-Lautstärke auf dem HomePod

Falls euch die nun grundsätzlich lautere und dynamisch an die Umgebungsgeräusche angepasste Siri-Stimme auf dem HomePod stört, könnt ihr jederzeit den alten Zustand wiederherstellen. Apple hat den Schalter „Lautstärke von Siri automatisch anpassen“ im Bereich „Sprachfeedback“ in den Bedienungshilfen-Einstellungen versteckt. Tippt dafür zunächst lange auf das HomePod-Symbol in der Home-App, klappt dann die Einstellungen über das Zahnrad unten rechts auf und scrollt nach unten bis zum Menüpunkt „Bedienungshilfen“.

Ist dort der Schalter für die automatische Lautstärke aktiv, so spricht Siri in einer Lautstärke, die Apple zufolge von der eigenen Sprechlautstärke, den Hintergrundgeräuschen und der Lautstärke der Medienwiedergabe basiert. Vor allem in ruhigen Umgebungen wird dies oft als zu laut empfunden. Macht man den Schalter aus, so orientiert sich die Lautstärke von Siri wie bislang an der Lautstärke für die Medienwiedergabe über den HomePod.