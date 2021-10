PowerCore Magnetic: MagSafe-Stromrucksack nun auch in Weiß

Der Zubehör-Anbieter Anker bietet seinen magnetischen MagSafe-Akku, den 49,99 Euro teuren PowerCore Magnetic 5K Wireless, nun auch in einer weißen Variante an. Diese lässt sich ab sofort vorbestellen und soll am dem 23. Oktober ausgeliefert werden.

Bislang war der PowerCore Magnetic 5K Wireless ausschließlich in Schwarz erhältlich – dafür bot (und bietet) Apple den offiziellen MagSafe-Akku zum doppelten Preis lediglich in einer weißen Variante an.

Auch als Kabel-Akku nutzbar

Während sich Apples Akku nur per Lightning-Kabel oder vom iPhone selbst laden lässt, besitzt das Anker-Modell einen USB-C-Port, der zum Laden des Akkus genutzt werden kann aber auch zur Stromabgabe dient und das Schnellladen angeschlossener Geräte unterstützt.

Dafür lässt sich der Anker-Akku nicht über das verbundene iPhone aufladen. Hier punktet Apples Original, das auch dann geladen wird, wenn es magnetisch mit dem iPhone verbunden ist und dieses seinerseits von einem Kabel geladen wird.