Siri-Ausfall zu später Stunde

Apple selbst will von einem Ausfall nichts wissen und auch die Systemstatusanzeige des iPhone-Herstellers hat Siri ohne Unterbrechung als „Verfügbar“ ausgewiesen. Mittlerweile sollten in der Tat auch alle Dienste wieder wie gewohnt funktionieren.

Seit etwa einer halben Stunde quittiert Siri auf allen Endgeräten den Aktivierungsruf mit den Worten „Es ist ein Fehler aufgetreten“ bzw. „Es besteht ein Problem mit der Internet“-Verbindung. Gleichzeitig lässt sich HomeKit jedoch über das Mobilfunknetz und auch via WLAN ganz normal steuern. Apples Status-Seite zu folge ist aber alles okay. Dennoch merkwürdig, dass iPad, iPhones und HomePods gleichzeitig Siri verweigern.

