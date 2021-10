Pixel 6 und Pixel 6 Pro: Googles neue iPhone-Konkurrenten sind da

Mit den Modellen Pixel 6 und Pixel 6 Pro hat Google sein neues Smartphone-Portfolio präsentiert. Die neuen Geräte kommen in außergewöhnlichem Design und setzen auf den Google Tensor, den ersten von Google selbst entwickelten Prozessor, der Google zufolge besonders mit Blick auf Anwendungen im KI-Bereich entwickelt wurde.

Google hebt besonders auf das neue Design der Geräte ab. So ist die Kamera jetzt in einer Art Kameraband untergebracht, das sich auf der Rückseite über die komplette Breite der Telefone zieht. Eine zumindest interessante Alternative zu den bislang dominierenden in die Ecken gedrückten „Kamerabuckeln“.

Die Rückseitige Kamera der beiden Geräte ist mit einem 1/1,3-Zoll-Sensor mit 50 Megapixeln ausgestattet. Google verspricht damit verbunden deutliche Verbesserungen insbesondere beim Fotografieren bei schlechten Lichtverhältnissen. Ergänzend verfügen beide Telefone über neue Ultraweitwinkelobjektive mit größeren Sensoren, das Pixel 6 Pro ist zudem mit einem Teleobjektiv mit 4-fach optischem Zoom ausgestattet. Zum Vergleich: Das iPhone 13 Pro verfügt über eine 12-Megapixel-Kamera mit dreifachem optischem Zoom.

Die neuen Kamerafunktionen ergänzend, stattet Google die unter Android 12 laufenden Geräte auch mit neuen Bearbeitungsfunktionen für Fotos aus. Unter anderem soll „Real Tone” dazu beitragen, die natürliche Schönheit von Hauttönen zu unterstützen und ein „Magischer Radierer” hilft Nutzern, störende Gegenstände oder Personen aus Fotos zu entfernen.

Das neue Smartphone-Flaggschiff von Google Pixel 6 Pro kommt mit 6,7 Zoll Bildschirmgröße und in drei Farbvarianten und mit 128 GB Speicher für 899 Euro und mit 256 GB Speicher für 999 Euro in den Handel. Das mit 6,4 Zoll Bildschirmgröße etwas kleinere und auch von der Ausstattung etwas abgespeckte Pixel 6 wird ebenfalls in drei verschiedenen Farben angeboten, und mit 128 GB Speicher für 649 Euro erhältlich sein. Google will die neuen Geräte vom 28. Oktober an im Verkauf haben. Damit verbunden läuft ein bemerkenswertes Einführungsangebot: Wer die Geräte bei einem teilnehmenden Händler bis zum 27. Oktober vorbestellt, erhält die Bose Noise Cancelling Headphones 700 im Wert von 399 Euro dazu.