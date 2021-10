Basketball-Simulation NBA 2K22 bei Apple Arcade verfügbar

In Zukunft scheint es die Neuerscheinungen auf Apple Arcade übrigens wieder standesgemäß freitags zu geben. Apple hat die Veröffentlichung von „ LEGO Star Wars: Castaways “ bereits für den 19. November angekündigt. Darüber hinaus stehen die Titel „ Crayola Create and Play+ “, „ Transformers: Tactical Arena “ und „ Kingdom Rush Frontiers TD+ “ – allerdings noch ohne konkretes Datum – als kommende Neuzugänge auf der Warteliste des Spiele-Abos.

Alternativ zum schnellen Spiel erlaubt NBA 2K22 Arcade Edition das Spiel in verschiedenen Modi. So gibt es etwa einen Karriere-Modus, in dem man die eigene Person als fiktiven NBA-Star entwickeln kann und im Association-Modus muss man seine Stärken als verantwortlicher Team-Manager beweisen. Ergänzend lässt sich das Spiel auch im Online-Multiplayer-Modus gemeinsam mit anderen Nutzern spielen.

Insert

You are going to send email to