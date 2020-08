Sipgate: Satellite Plus führt Webhooks ein

Seit Februar 2018 bietet der Voice-over-IP-Anbieter Sipgate seine Satellite-App an. Die iPhone-Anwendung versorgt ihre Anwender mit einer vom Netzbetreiber unabhängigen Handy-Rufnummer und bietet dabei 100 Minuten pro Monat innerhalb Europas kostenlos an.

Satellite lässt sich zusätzlich zum bestehenden Mobilfunkanschluss einsetzen, ist laut Sipgate aber auch in der Lage, diesen komplett zu ersetzen. So steht neben der kostenlosen Basis-Variante auch eine Plus-Version zur Verfügung, die für 4,95 Euro monatlich eine Telefonie-Flatrate inklusive personalisierbare Voicemail beinhaltet.

Mit dem jetzt erhältlichen Update auf Version 1.8.12 erweitert Sipgate den Funktionsumfang der Plus-Version und bietet hier nun auch sogenannte Webhooks an, die sich unter anderem zur Heimautomatisierung nutzen lassen.

So können eingehende Anrufe etwa zur Steuerung der Beleuchtung genutzt werden – eine Handgriff, der für Hörbehinderte Anwender interessant sein könnte, gleichzeitig aber auch auf all jene Frickler abzielt, die das eigene Telefon gerne mal stumm im Wohnzimmer vergessen.

Wie genau sich die Webhooks von Satellite Plus einsetzen lassen demonstrieren die Sipgate-Macher am Beispiel der Online-Plattform IFTTT und den Hue-Lampen von Philips: In 5 Schritten zur blinkenden Lampe.

Das schlichte Beispiel soll dabei nur demonstrieren, was die ausführliche Dokumentation auf dieser Webseite vertieft. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. So lassen sich etwa auch Garagentore anbinden, die sich dann etwa mit einem Anruf über die Freisprechanlage im Auto öffnen lassen

Sipgate betont: Das Besondere an Satellite ist, dass zur Steuerung der angebotenen Heimautomatisierungen keine App des Herstellers benötigt wird und nicht mal eine Internetverbindung vorhanden sein muss. Der Anruf auf die Satellite-Nummer funktioniert zudem auch aus der Ferne.