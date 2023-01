Sipgate: Höhere Preise in allen Tarifen, Satellite unverändert

Teurer sind zudem die Sprach-Flatrates für SIM-Profile geworden. Diese werden jetzt mit 9,95 Euro statt 8,36 Euro für die Flatrate in alle deutschen Netze und 19,95 Euro statt 16,76 Euro für die Flatrate in alle EU-Netze berechnet.

Die Tariflinie Business L bietet neben den Leistungsmerkmalen des Einstiegstarifs Business S zusätzliche eine Warteschleife und eine Festnetz-Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze. Mit der Tariflinie Business XL werden diese Funktionen zusätzlich um eine Festnetz-Flatrate in alle Netze der Europäischen Union erweitert.

Zudem führt Sipgate in der Preisübersicht nun eine Mindestanzahl von zwei Benutzern pro Tariflinie an, was zu minimalen monatlichen Kosten von 26 Euro, 36 Euro und 46 Euro führt.

Sipgate , der in Düsseldorf ansässige Anbieter von VoIP-Dienstleistungen und Cloud-Telefonanlagen hat seine monatlichen Preise quer durch die Bank angehoben und setzt in den drei verfügbaren Tarifen nun auch mindestens zwei Benutzer voraus.

