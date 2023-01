Französisch wird zudem nur im laufenden Spiel angeboten. Sowohl die Vorberichterstattungen als auch die anschließenden Zusammenfassungen sind nur in Spanisch und Englisch verfügbar. Für Zuschauen in den Vereinigten Staaten wird Apple darüber hinaus die Möglichkeit anbieten, Tonspuren lokaler Radiosender in der Video-Liveübertragung zu aktivieren. Diese werden sich außerhalb der USA und Kanadas jedoch nicht in der Apple TV App auswählen lassen.

Wichtigste und für viele grundsätzlich interessierte Anwender sicher auch kaufentscheidende Info: Die Kommentar-Situation. Die Fußball-Liveübertragungen sollen in drei Sprachen kommentiert werden, wobei Deutsch leider nicht mit von der Partie ist. Standardmäßig sollen alle Spiele auf Englisch und Spanisch kommentiert werden. Zusätzlich ist eine französische Kommentarspur geplant, allerdings nur wenn kanadische Mannschaften an der jeweiligen Begegnung teilnehmen.

Fußball-Abo bei Apple TV+ Fußball in der TV-App: Deutsche Preise, Kommentare in drei Sprachen

