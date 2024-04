Signseeing wird eingestellt, Coinbase warnt vor neuen App Stores

Zwei iPhone-Applikationen machen derzeit durch direkte Nutzeransprachen auf sich aufmerksam. Die im vergangenen Sommer gestartete Signseeing-Anwendung stellt ihren Betrieb ein. Das Krypto-Wallet Coinbase warnt Anwender in Europa vor der Nutzung alternativer App Stores.

Signseeing wird eingestellt

Die Entwickler der Signseeing-App setzten im vergangenen Jahr eine ganz nette Idee um: Die App lieferte automatisch und standortbezogen Zusatzinformationen zu den bekannten touristischen Hinweistafeln entlang der Autobahnen.

Von diesen Schildern, offiziell als „Unterrichtungstafeln“ bekannt, gibt es deutschlandweit über 3400. Zu vielen davon lieferte die Signseeing-App Infos und Audioerzählungen sowie unterhaltsame Mini-Hörspiele. Damit ist nun Schluss.

Zum Beginn des neuen Jahres hat das Team von Signseeing die jüngste Finanzierungsrunde nicht erfolgreich abschließen können und muss das Startup daher nun abwickeln. Trotz eines guten Debüts reichten die Ergebnisse letztendlich nicht aus, um ein Fortbestehen des Angebotes zu rechtfertigen.

Coinbase warnt vor neuen App Stores

Die Anbieter des Krypto-Wallets Coinbase warnen in einer E-Mail an ihre Bestandskunden vor Downloads aus alternativen App Stores. Das Aufkommen neuer App Stores in Europa könnte zwar den Wettbewerb fördern, berge jedoch auch Risiken, da Betrüger nun die Möglichkeit hätten, gefälschte Versionen der Coinbase-App zu veröffentlichen, die auf den ersten Blick nicht als solche zu erkennen wären.

Diese könnten potenziell dazu genutzt werden, persönliche Informationen, finanzielle Vermögenswerte und andere sensible Daten zu sammeln.

Die Coinbase-App wird man auch zukünftig ausschließlich über den offiziellen App Store von Apple vertreiben und fordert Anwender daher dazu auf, die „Coinbase-Apps nur aus dem offiziellen Apple App Store herunterzuladen und zu aktualisieren“.