ShipShow: Paket-Tracking mit unbegrenzter Gratis-Nutzung

Seit sich Dienste wie Deliveries und später auch ParcelTrack aus dem Markt verabschiedet haben, ist die Suche nach einer zuverlässigen Paketverfolgung für viele iPhone-Nutzer schwieriger geworden.

Zwar gibt es mit Apps wie AfterShip, 17TRACK oder Parcel weiterhin Alternativen, viele davon beschränken jedoch den kostenlosen Funktionsumfang oder verlangen für Push Benachrichtigungen ein Abonnement.

ShipShow mit unbegrenzter Gratis-Nutzung

Mit ShipShow steht seit kurzem eine weitere Anwendung bereit, die einen anderen Weg einschlägt. Der Entwickler verzichtet nach eigenen Angaben auf Begrenzungen bei der Anzahl verfolgbarer Sendungen und bietet Echtzeitbenachrichtigungen ohne Bezahlmodell an. Unterstützt werden mehr als 1.000 Paketdienste weltweit. Pakete lassen sich per Sendungsnummer hinzufügen oder direkt aus der Zwischenablage übernehmen. Zusätzlich können Nutzer ihre Lieferungen mit Fotos versehen und in Ordnern für Bestellungen, Rücksendungen oder Geschenke organisieren.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Amazon-Anbindung. Nach der Verknüpfung des Kontos sollen Bestellungen automatisch erscheinen, ohne dass Trackingnummern manuell gesucht werden müssen. Unterstützt werden unter anderem Amazon Deutschland sowie 21 weitere regionale Amazon Shops. Mehrere Artikel einer gemeinsamen Lieferung fasst die App zu einem Eintrag zusammen und ergänzt diese mit Produktbildern.

KI-Kommentare verkürzen Wartezeit

Von klassischen Paketverfolgern unterscheidet sich ShipShow durch eine optionale Funktion, die Lieferungen mit automatisch erzeugten Kommentaren versieht. Diese können nüchtern, humorvoll oder bewusst etwas bissiger ausfallen. Wer lieber ausschließlich sachliche Informationen sehen möchte, kann die Funktion komplett deaktivieren.

Für 9,99 Euro pro Jahr bietet der Entwickler außerdem ein Pro Abonnement an. Dieses ergänzt die App unter anderem um die automatische Erkennung von Sendungsnummern aus weitergeleiteten Bestellbestätigungen, einen unbegrenzten Verlauf aller Lieferungen sowie eine Programmierschnittstelle für eigene Automationen und Anwendungen.

Neben der iPhone-App steht ShipShow inzwischen auch für Mac und im Web bereit. Die Daten werden dabei zwischen den verschiedenen Plattformen synchron gehalten.