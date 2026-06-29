PiNCAMP übernimmt: ADAC stellt Camping- und Stellplatzführer ein

Die Zukunft der ADAC-Camping-Apps ist entschieden. PiNCAMP, das Campingportal des ADAC und Betreiber der gleichnamigen Camping-App, wird künftig die zentrale Anlaufstelle für Camper. Nachdem die neue PiNCAMP-App zuletzt parallel zum klassischen ADAC Camping- und Stellplatzführer angeboten wurde, steht nun fest: Die bisherige Kauf-App wird eingestellt.

Die aktuelle Ausgabe für 2026 erhält letztmalig inhaltliche Aktualisierungen. Eine Version für 2027 wird es nicht mehr geben.

Damit bestätigt sich eine Entwicklung, die sich bereits seit einiger Zeit abgezeichnet hatte. PiNCAMP positioniert die eigene Camping-App inzwischen ausdrücklich als Nachfolger und bewirbt diese aktuell mit einer Rabattaktion. Vom 1. bis zum 7. Juli kostet das Jahresabo PiNCAMP Plus im ersten Jahr 5,99 statt regulär 11,99 Euro. Enthalten ist unter anderem die digitale ADAC Campcard mit Rabatten auf teilnehmenden Campingplätzen.

Zwei Apps mit derselben Datenbasis

Für Verwirrung hatte zuletzt gesorgt, dass beide Anwendungen parallel angeboten wurden. ifun.de hatte in den vergangenen Jahren regelmäßig über den jährlich erscheinenden ADAC Camping- und Stellplatzführer berichtet. Gleichzeitig baute PiNCAMP seine kostenlose App kontinuierlich aus.

Wie PiNCAMP jetzt bestätigt, greifen beide Anwendungen auf dieselbe Datenbasis zurück. Unterschiede gibt es vor allem bei Bedienung und Funktionsumfang. Während der ADAC Camping- und Stellplatzführer auf einem klassischen Jahresmodell mit Einmalkauf basiert, verfolgt PiNCAMP ein Freemium-Konzept. Die Suche nach Campingplätzen, Buchungen und die grundlegenden Informationen sind kostenlos. Zusätzliche Funktionen wie die digitale ADAC Campcard oder detaillierte Informationen zu Wohnmobilstellplätzen werden über das Plus-Abonnement freigeschaltet.

Nach Angaben des Unternehmens wurde die neue App technisch grundlegend modernisiert. Sie bietet unter anderem Echtzeitinformationen zu Preisen und Verfügbarkeiten, eine integrierte Buchungsfunktion, mehrsprachige Inhalte sowie deutlich mehr Fotos und Rezensionen als die bisherige Anwendung. Inzwischen kommt man auf 500.000 Nutzerbewertungen.

Bestehende App bleibt nutzbar

Wer den ADAC Camping- und Stellplatzführer bereits gekauft hat, kann die App weiterhin verwenden. Technisch bleibt sie funktionsfähig. Neue Inhalte oder eine Ausgabe für 2027 wird es allerdings nicht mehr geben.

Für Camper dürfte die Entscheidung vor allem eines bedeuten: Künftig konzentriert sich das ADAC-Angebot auf die PiNCAMP-App. Statt eines jährlich neu gekauften Campingführers setzt der Anbieter künftig auf eine dauerhaft kostenlose Basisversion mit optionalem Jahresabo für Zusatzfunktionen und die digitale Campcard.