CarPlay-Fahrtenbuch: AutoTrips protokolliert Strecken automatisch

Erst vor wenigen Tagen haben wir über das neue digitale Fahrtenbuch von OOONO berichtet. Die Funktion setzt einen CO-DRIVER voraus und wird im Abonnement angeboten. Mit AutoTrips ist nun eine neue Alternative im App Store erschienen, die einen ähnlichen Ansatz verfolgt, dafür aber vollständig auf die Bordmittel von iOS setzt.

Zusätzliche Hardware wird nicht benötigt. Stattdessen nutzt die App CarPlay oder Bluetooth in Verbindung mit Apples Kurzbefehlen, um Fahrten automatisch zu erfassen.

Fahrten automatisch erfassen und auswerten

Nach einer einmaligen Einrichtung über die Kurzbefehle-App startet AutoTrips automatisch, sobald sich das iPhone mit dem Fahrzeug verbindet. Beim Trennen der Verbindung wird die Aufzeichnung beendet. Laut Entwickler funktioniert dies auch dann, wenn die App nicht geöffnet ist.

Die Anwendung zeichnet GPS-Route, Fahrzeit und Strecke auf und verwaltet bei Bedarf mehrere Fahrzeuge samt Kennzeichen. Selbst definierte Orte lassen sich als Marker speichern, wodurch regelmäßig angefahrene Ziele wie das Zuhause, der eigene Arbeitsplatz oder Kunden automatisch erkannt und kategorisiert werden können. Zusätzlich fasst die App mehrere Fahrten mit kurzen Zwischenstopps zu einer zusammenhängenden Reise zusammen und stellt diese auf einer Karte mit Geschwindigkeitsverlauf dar.

Während die zuvor vorgestellte OOONO-Lösung die Fahrterkennung über die Verbindung zum CO-DRIVER realisiert, nutzt AutoTrips ausschließlich Funktionen, die Apple bereits mit iOS 26, CarPlay und der Kurzbefehle-App bereitstellt. Dadurch eignet sich die Anwendung grundsätzlich für jedes Fahrzeug, das CarPlay oder zumindest eine Bluetooth-Verbindung mit dem iPhone unterstützt.

Die Fahrterfassung und Auswertung sind kostenlos nutzbar. Wer seine Daten als PDF, CSV oder GPX exportieren möchte, kann diese Funktion per einmaligem In-App-Kauf für 5,99 Euro freischalten.

Dauerhafter Standortzugriff vorausgesetzt

Der weitgehend automatische Ansatz bringt allerdings technische Voraussetzungen mit sich. Damit Fahrten auch im Hintergrund erkannt werden können, benötigt AutoTrips dauerhaft Zugriff auf den Standort. iOS weist deshalb darauf hin, dass sich dies auf die Akkulaufzeit auswirken kann. Wer diese Berechtigung nicht erteilen möchte, kann Fahrten weiterhin manuell starten und beenden, verzichtet dann allerdings auf den größten Komfortgewinn der App.