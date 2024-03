AusweisApp des Bundes: Die „echte App“ mit großem Update

Drei Monate nach ihrer überfälligen Umbenennung von AusweisApp2 hin zur schlichten AusweisApp, steht die offizielle iPhone-Anwendung des Bundes jetzt in Ausgabe 2.1 im App Store bereit und bringt mehrere funktionale Verbesserungen mit, die den Einsatz des elektronischen Personalausweises komfortabler machen sollen.

Version 2.1 ab sofort verfügbar

Neben einer Überarbeitung der grafischen Benutzeroberfläche besteht nun die Möglichkeit, Animationen innerhalb der App zu deaktivieren.

Eine wesentliche Änderung ist die Aufhebung des bisherigen Zeitlimits von fünf Minuten für die Eingabe des Passworts bei Nutzung der App in Verbindung mit dem elektronischen Personalausweis. Zudem wurde die Anzeige von Gerätenamen korrigiert, wenn die Funktion „Smartphone als Kartenleser“ verwendet wird, um sicherzustellen, dass geänderte Gerätenamen korrekt wiedergegeben werden.

Auch Fehler beim Einsatz des „Smartphone als Kartenleser“ sowie beim Verbindungsaufbau mit passwortgeschützten Proxys wurden korrigiert.

Kein Nachbesserungsbedarf

In Sachen Sicherheit wurden allerdings keine Änderungen an der Anwendung vorgenommen, die Mitte letzten Monats wegen des Einsatzes sogenannter Deeplinks in der Kritik stand.

Der damalige Vorwurf an die Entwickler: Wer nicht die echte AusweisApp des Bundes sondern eine Anwendung installieren würde, die sich als diese ausgibt, würde Gefahr laufen, dass Dritte Zugriff auf die eigentlich geschützten Ausweisdaten erhalten.

Dem hat die Governikus GmbH, die die AusweisApp im Auftrag des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entwickelt, inzwischen widersprochen.

Die offizielle AusweisApp des Bundes selbst weist keine Schwachstellen auf und sei als Client nicht von dem Angriff betroffen gewesen. Anwendern wird lediglich empfohlen, die Download-Quellen zu überprüfen: „Wenn Sie sich unsicher sind, aus welcher Quelle Sie die AusweisApp bezogen haben, empfiehlt das BSI, die App zu deinstallieren und erneut aus den offiziellen Quellen unter folgendem Link herunterzuladen.“