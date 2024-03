Eter 2.0: Online-Radio-App für iPhone, Mac, Watch und Apple TV

In Sachen Online-Radio gehören wir nach wie vor zu den Fans der kostenpflichtigen Universal Anwendung Broadcasts. Diese ist einfach strukturiert, schnell zu überblicken und universal einsetzbar. Broadcasts lässt sich auf dem Mac, auf iPhone und iPad, auf der Apple Watch und auf dem Apple TV nutzen, besitzt eine CarPlay Integration und einen iCloud-Abgleich.

Die Anwendung wird zum kostenlosen Download angeboten, setzt zur unbeschränkten Nutzung aller Funktionen jedoch einen 10 Euro teuren In-App-Kauf voraus. Mit der jetzt in Version 2.0 veröffentlichten Online-Radio-Anwendung Eter hat Broadcasts nun einen ernsten Konkurrenten, der für seine Vollversion nur 5,99 Euro verlangt.

Auch die 16 Megabyte große Eter-Applikation lässt sich kostenlos aus dem App Store laden und risikofrei ausprobieren. Eter kann ebenfalls auf Mac, iPhone, iPad, Apple Watch und Apple TV genutzt werden, verfügt über eine CarPlay-Ausgabe und greift auf das Stationenverzeichnis radio-browser.info zu, um euch nach euren Lieblingsradiosendern suchen zu lassen.

Durch den Kauf der Vollversion werden nützliche Funktionserweiterungen freigeschaltet. So haben Nutzer hier etwa die Möglichkeit, Lieblingssender zu speichern, statt diese immer wieder neu suchen zu müssen, können die redaktionellen Empfehlungen deaktivieren, auf ihren Hörverlauf zugreifen und einzelne Songs direkt in Apple Music aufrufen. Speziell für Mac-Nutzer bietet Eter zudem die Auswahlmöglichkeit an, die App in der Mac-Menüleiste zu verwenden oder diese ganz regulär im Dock einzusetzen.

Wir empfehlen euch den Test der neuen Eter-App und wollen an dieser Stelle einmal mehr auf das hervorragende Web-Angebot radio.garden hinweisen, mit dem sich die Radiolandschaft des letzten Sommerurlaubs entdecken lässt. Auf radio.garden lassen sich Radiosender auf Grundlage der geografischen Position ausgewählt, schnell umschalten und verwandte Stationen finden.