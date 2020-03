Session: Crypto-Messenger ohne Rufnummer und Registrierung

Mit Session bietet sich seit knapp einem Monat ein neuer Crypto Messenger im App Store an, der für das Aufsetzen Ende-zu-Ende verschlüsselter Chats, weder eine Rufnummer noch einen an E-Mail-Adresse gebundenen Nutzer-Account voraussetzt.

Stattdessen generiert die Session-App nach der Inbetriebnahme einen zufälligen Schlüssel, den ihr mit Freunden und Bekannten (wahlweise in Ziffernform oder als QR-Code) austauschen und so neue Kontakte in den Session-Messenger aufnehmen könnt.

Die App der gemeinnützigen, australischen Loki Foundation ist für iPhone, Android, Mac und Windows verfügbar und stellt ein Whitepaper zum technologischen Unterbau hier im PDF-Format zur Verfügung.