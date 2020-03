Sonic at the Olympic Games: Die Disziplinen im Video-Trailer

Nachdem die initial von SEGA veröffentlichten Details zum kommenden iOS-Spiel Sonic at the Olympic Games noch ziemlich dürftig waren, legen die Entwickler nun mit einem weiteren Video-Trailer nach. Auf knapp zwei Minuten Länge bekommt ihr hier alle im Spiel enthaltenen Disziplinen im Schnelldurchlauf zu sehen.

Das neue SEGA-Spiel kann bereits im App Store vorbestellt werden. Als Erscheinungstermin nennen die Entwickler den 7. Mail. Das Finanzierungsmodell hört sich zunächst vernünftig an, man kann das Spiel kostenlos laden und ein eingeschränktem Umfang testen. Die Vollversion lässt sich dann per In-App-Kauf freischalten.

Sonic at the Olympic Games begleitet die Olympiade 2020 in Tokyo und bietet die Möglichkeit zum virtuellen Wettstreit in den Disziplinen 100m-Lauf, 400m-Hürdenlauf, Speerwerfen, Bogenschießen, Karate, Turmspringen, Sportschießen, Sportklettern, Fechten, Trampolin, Hammerwerfen, Tischtennis, Weitsprung, BMX und Badminton.