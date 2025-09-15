iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 114 Artikel

Für wen sich der Umstieg lohnt

Lohnt sich das Upgrade? Die AirPods 3 Pro in ersten Tests
Heute Nachmittag hat Apple die Sperrfristen für die ersten ausführlicheren Auseinandersetzungen mit den neuen AirPods Pro der 3. Generation fallen lassen. Die Rückmeldungen aus den Tests zeigen ein weitgehend einheitliches Bild: Apple hat bei Klang, Passform und Funktionsumfang nachgelegt, ohne das bewährte Konzept grundlegend zu verändern.

Klang und Geräuschunterdrückung besser

Die dritte Generation setzt auf ein überarbeitetes Akustikdesign mit neuen Treibern, vergrößerten Belüftungen und Schaum-Silikonaufsätzen. Kostenpunkt: 249 Euro. Diese Kombination führt nach Angaben fast aller Tester zu einem kräftigeren Bass und einem insgesamt räumlicheren Klangbild.

Die aktive Geräuschunterdrückung gilt als eine der größten Stärken. Mehrere Redaktionen und YouTuber berichten, dass selbst in lauter Umgebung wie im Flugzeug der Lärm deutlich stärker reduziert wird als bei den Vorgängern. Auf ZDNET beschreibt Jason Hiner die Abschirmung als so gut, dass er auf längeren Reisen künftig auf große Over-Ear-Modelle verzichten möchte.

Neue Sensoren, mehr Ausdauer und Zusatzfunktionen

Neben der Klangverbesserung fällt der neue Pulssensor auf, der Trainingstracking direkt über die Ohrhörer ermöglicht. Damit können Workouts auch ohne Smartwatch aufgezeichnet werden.

Die Daten lassen sich zudem mit der Apple Watch kombinieren, sodass beide Geräte parallel für genauere Ergebnisse genutzt werden können. Für Sportler bedeutet das mehr Flexibilität, auch wenn die Funktion nicht jeden Nutzer ansprechen dürfte.

Die Akkulaufzeit steigt auf bis zu acht Stunden pro Ladung. In der Praxis reicht das für einen Langstreckenflug, bevor die Kopfhörer zurück ins Case müssen. Auffällig ist jedoch, dass das Ladecase nur noch 24 Stunden Gesamtlaufzeit bietet, also weniger als das Vorgängermodell.

Zu den weiteren Neuerungen zählen eine höhere Schutzklasse gegen Staub und Wasser (IP57), präzisere Ortung durch den neuen U2-Chip sowie eine Live-Übersetzungsfunktion, die in Verbindung mit dem iPhone arbeitet. Hinzu kommen kleine Extras, etwa die Möglichkeit, Medien beim Einschlafen automatisch zu pausieren oder die AirPods als Fernbedienung für Videoaufnahmen zu verwenden.

Für wen sich der Umstieg lohnt

Die AirPods Pro 3 gelten in den ersten Tests als klarer Fortschritt gegenüber den Vorgängern. Besonders die verbesserte Geräuschunterdrückung, der erweiterte Funktionsumfang und die stabilere Passform heben sie von den AirPods Pro 2 ab.

Für Besitzer älterer Modelle ist der Sprung deutlich spürbar. Wer jedoch bereits die zweite Generation nutzt, profitiert zwar von Detailverbesserungen, muss aber keinen zwingenden Grund für ein sofortiges Upgrade sehen. Die meisten Tester kommen zu dem Schluss: Wer jetzt neu einsteigt, erhält ein rundes Gesamtpaket. Wer bereits gut ausgestattete AirPods Pro 2 besitzt, kann die dritte Generation zunächst auslassen.

15. Sep. 2025 um 17:15 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


  • Es ist wirklich erstaunlich wie wenig auf das Mikrophone eingegangen wird. Denn das war bei den Pro 2 wirklich unter aller Kanone.

  • Fehler in der Überschrift: „Lohnt sich das Upgrade? Die AirPods 3 Pro in ersten Tests“ muss natürlich AirPods Pro 3 heißen

  • Alles was mit hören zu tun hat, war ja bisher überhaupt kein Problem auch mit den Zweiern. Das einzige, was mich zu neuen AirPods bringen könnte, wäre ein vernünftiges Mikrofon womit angerufene mich auch verstehen.

  • Früher war das ANC der AirPods Pro auch besser, bis es durch ein Update schlechter wurde. Frage mich ob das bei den Pro 3 auch irgendwann passieren wird.

  • Meerschweinchen

    Der Sprung von AirPods Pro 1 zu 2 war schon enorm. Qualitativ, aber auch in Bezug auf die zusätzlichen Informationen. Kann mir vorstellen, dass der Sprung dieses Mal deutlich geringer ausfällt.

    • Das mit dem Sprung von 1 auf 2 kann ich nur bestätigen. Ich will gar nicht noch mehr Bass, als die 2er schon liefern.
      Ich bin aber vor allem auf die Haltbarkeit gespannt, meine 1er waren diesbezüglich eine Katastrophe. Nach ein paar Monaten fing einer an zu knarzen, wurde ausgetauscht, aber beim Ersatzteil dann nach Ende der Garantie auch. Und ich trage sie keine 5 Stunden pro Woche.

  • Die 3. Gen hat Schaumstoff-Silikonstöpsel – ich kaufte mir letztens für meine älteren Bose In-Ears ähnliche „Foam-Stöpsel“ – eine echte klangliche Verbesserung, kann ich jedem nur empfehlen!

    • Meinst Du, das sie nicht aus Gummi sind oder haben sie Schaumstoff in den Gummidinger drin? Sony hatte vor Jahren da auch welche, die Schaumstoff drin hatten, damit das Gummi eher im Gehörgang flächendeckend anliegt.

  • Was ich ja immer noch nicht verstanden habe, vorausgesetzt die Live-Übersetzung kommt irgendwann mal nach Europa und/oder Deutschland, können das die AirPods Pro 2 dann automatisch auch oder ist man zwingend auf die 3te Version angewiesen??

  • Wird gekauft, da die 2er schon etwas schwächen beim ANC, dank des Software-Updates :-(, hoffe dass Windgeräusche etwas abgemildert werden.

  • Von der Apple Seite:

    Die AirPods Pro 2 mit MagSafe-Ladecase (USB-C), AirPods 4 mit Ladecase (USB-C) und AirPods 4 (ANC) mit kabellosem Ladecase sind staub-, schweiß- und wassergeschützt für Sportarten und Betätigungen, die nicht im Wasser stattfinden, und sie haben die Schutzart IP54 gemäß IEC-Norm 60529.

    Wieso haben die Pro3 jetzt eine neue Schutzklasse?
    Die 2er mit Lightning Case haben demnach IPX4. Wieso auch immer…

  • Meine AirPods 1. Gen machen seit geraumer Zeit laute Knackgeräusche, wenn man das äußere Mikrophon berührt, zum Beispiel beim Doppel-Klick für den nächsten Titel. Daher werde ich wohl von 1.Gen auf die 3.Gen umsteigen…

  • Freue mich drauf. Die 2er machen bei mir Probleme, da der linke wohl beim Sport oder sonstwie zu viel Feuchtigkeit abbekommen hat.

  • Mich würde interessieren, wie viel Unterschied zwischen den AirPods 4 mit ANC und den AirPods Pro 3 ist. Ich hab mir die 4er erst geholt…

  • Was mir wichtig wäre sind die Windgeräusche beim Fahrradfahren und ich fahre nicht übermäßig schnell.
    Das macht mich wahnsinnig.

  • Wenn die Konversationserkennung doch nur dafür sorgen würde, dass die Wiedergabe pausiert anstatt nur zu muten…. das wär ein Traum…. und vor allem, wär das jetzt schon problemlos umsetzbar

  • Gibt es für die AirPods Pro 1 noch Trade-in-Programme oder nur noch Recycling?

  • Hab immer och die Airpods pro der ersten generation. Sie funktionieren Tadellos und auch die Akkus halten noch sau gut durch.
    Gerade hier sehe ich nicht ein, ständig zu wechseln…

  • Mir würde es schon reichen, wenn man mich beim telefonieren auch dann verstehen könnte, wenn es etwas windig ist…

    • Verständlich, durch die Bauart ist das einfach sehr schwierig. Mir wären keine In Ears bekannt, die das gravierend besser machen. Noch nicht mal On/Over Ears, die haben ihre Mikrofone ja auch nicht wirklich näher am Mund (mal abgesehen von den Jabra Evolve2 65).

      • Probiere mal die Poly Free 60, mit denen telefoniere ich tagtäglich im Großraumbüro! Ich habe viele getestet, aber die sind super!
        Die Klanqualität bei Musik ist leider nur O.K.
        Im Apple Ökosystem funktionieren die Airpods einfach super…

    • Schalte ANC ab. Das ergibt Bessere Verständlichkeit und weniger Energieverbrauch.

  • Ich freue mich schon richtig drauf. Werde wohl noch 3-4 Wochen warten bis die ersten guten Angebote kommen.

  • Bin zufrieden mit den Pro 2. Gen und da nicht alle Funktionen in der EU kommen spar ich sie mir

  • Ein Upgrad lohnt sich maxima wenn die alten mal wieder fritte sind. Aber egtl. sollte man diese „Qualität“ nicht supporten.

  • Die Dinger sind für den gleichgebliebenen Preis ein absoluter No-Brainer! Sogar für Besitzer der Pro 2 sollen sich die Pro 3 nach fast einheitlicher Stimmen lohnen!

    Das einzige was daran hindern könnte ist, dass für nächstes Jahr ein noch größeres Update vorhergesagt wird.
    KI und Infrarotkameras (zB. für eine Gesten-Steuerung) sollen die AirPods Pro 4 (?) nochmal update-würdiger gestalten!

  • Angeblich kann die Herzfrequenz wieder nicht woanders hin übertragen werden, wie auch bei der watch. Damit upgrade ich nicht. Da geht mir Apple schon wieder so auf den Sack. Ich will die HR zB auf dem Tacho – ging schon mit der Watch nicht. Warum weiß nur Apple.

    • Und ich hätte die HR gerne in meine Sonnenbrille eingeblendet. Apple schafft es einfach nicht. :-)
      Im Ernst: Wenn Du das so gut beurteilen kannst, dann beschreib doch mal, wie das gehen soll.

      • Bei meinem Bosch System ist die Herzfrequenz auf dem Tacho. Vielleicht liegt es an deinem Tacho und nicht an Apple.

      • ANT+ ist jetzt keine Raketenwissenschaft, sondern seit vielen Jahren ein gängiger verbreiteter Standard. Ich frag jetzt hier wirklich nicht nach irgendwelchen abgefahrenen Dingen.

  • Ich hoffe, die Pro3 kann man dann auch beim Motorradfahren nutzen. Bei den älteren musste ich immer das ANC abschalten, sonst konnte man bei Windgeräuschen gar nix mehr verstehen.

    • Lieber n Sena kaufen, macht mehr Sinn.
      Hab mir das 60S gekauft, mega. Auch die Telefonie bis 100-120km/h, kein Problem.

      • Ich hab ein 50R und nutze fast ausschließlich die AirPods Pro. Aber ich telefoniere auch nicht währen dem Fahren. AirPods haben den Vorteil das die Qualität der Musik besser ist als über das Sena und mit ANC ist die Geräuschunterdrückung fast genau so gut wie passive Gehörschutzstopsel, aber ich kann trotzdem auf Transparenz Modus schalten wenn ich mich mit jemanden unterhalten muss ohne das ich den Helm abnehmen muss

  • Frage: Gibt es auch schlecht ausgestattete AirPod Pro 2?

  • Und vom Klang gegenüber den kabelgebundenen EarPods? Sind die das besser, gleich oder schlechter?

  • Kann man das mit der Live Translation umgehen in dem man die Region ändert auf usa ? Einen US Account hätte ich schon .

