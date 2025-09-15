Lohnt sich das Upgrade? Die AirPods 3 Pro in ersten Tests

Heute Nachmittag hat Apple die Sperrfristen für die ersten ausführlicheren Auseinandersetzungen mit den neuen AirPods Pro der 3. Generation fallen lassen. Die Rückmeldungen aus den Tests zeigen ein weitgehend einheitliches Bild: Apple hat bei Klang, Passform und Funktionsumfang nachgelegt, ohne das bewährte Konzept grundlegend zu verändern.

Klang und Geräuschunterdrückung besser

Die dritte Generation setzt auf ein überarbeitetes Akustikdesign mit neuen Treibern, vergrößerten Belüftungen und Schaum-Silikonaufsätzen. Kostenpunkt: 249 Euro. Diese Kombination führt nach Angaben fast aller Tester zu einem kräftigeren Bass und einem insgesamt räumlicheren Klangbild.

Die aktive Geräuschunterdrückung gilt als eine der größten Stärken. Mehrere Redaktionen und YouTuber berichten, dass selbst in lauter Umgebung wie im Flugzeug der Lärm deutlich stärker reduziert wird als bei den Vorgängern. Auf ZDNET beschreibt Jason Hiner die Abschirmung als so gut, dass er auf längeren Reisen künftig auf große Over-Ear-Modelle verzichten möchte.

Neue Sensoren, mehr Ausdauer und Zusatzfunktionen

Neben der Klangverbesserung fällt der neue Pulssensor auf, der Trainingstracking direkt über die Ohrhörer ermöglicht. Damit können Workouts auch ohne Smartwatch aufgezeichnet werden.

Die Daten lassen sich zudem mit der Apple Watch kombinieren, sodass beide Geräte parallel für genauere Ergebnisse genutzt werden können. Für Sportler bedeutet das mehr Flexibilität, auch wenn die Funktion nicht jeden Nutzer ansprechen dürfte.

Die Akkulaufzeit steigt auf bis zu acht Stunden pro Ladung. In der Praxis reicht das für einen Langstreckenflug, bevor die Kopfhörer zurück ins Case müssen. Auffällig ist jedoch, dass das Ladecase nur noch 24 Stunden Gesamtlaufzeit bietet, also weniger als das Vorgängermodell.

Zu den weiteren Neuerungen zählen eine höhere Schutzklasse gegen Staub und Wasser (IP57), präzisere Ortung durch den neuen U2-Chip sowie eine Live-Übersetzungsfunktion, die in Verbindung mit dem iPhone arbeitet. Hinzu kommen kleine Extras, etwa die Möglichkeit, Medien beim Einschlafen automatisch zu pausieren oder die AirPods als Fernbedienung für Videoaufnahmen zu verwenden.

Für wen sich der Umstieg lohnt

Die AirPods Pro 3 gelten in den ersten Tests als klarer Fortschritt gegenüber den Vorgängern. Besonders die verbesserte Geräuschunterdrückung, der erweiterte Funktionsumfang und die stabilere Passform heben sie von den AirPods Pro 2 ab.

Für Besitzer älterer Modelle ist der Sprung deutlich spürbar. Wer jedoch bereits die zweite Generation nutzt, profitiert zwar von Detailverbesserungen, muss aber keinen zwingenden Grund für ein sofortiges Upgrade sehen. Die meisten Tester kommen zu dem Schluss: Wer jetzt neu einsteigt, erhält ein rundes Gesamtpaket. Wer bereits gut ausgestattete AirPods Pro 2 besitzt, kann die dritte Generation zunächst auslassen.