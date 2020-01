Seit Monaten kaputt: Apple Configurator sortiert keine Apps mehr

Wenn es darum geht, auf den Home-Bildschirmen des iPhone Ordnung zu schaffen, konnte der Apple Configurator stets willkommene Unterstützung leisten. Die eigentlich von Apple für Administrationszwecke angebotene App bietet am Mac eine ähnliche Funktionalität, wie wir sie früher von iTunes her kannten. Apps und Ordner lassen sich bequem und in aller Ruhe mit der Maus sortieren. Doch dies funktioniert nun schon seit Monaten nicht mehr. Doch Apple scheint sich an der in den Rezensionen im Mac App Store seit Wochen geäußerten massiven Kritik nicht sonderlich zu stören.

Wer sich die App lädt und wie hier beschrieben seine iPhone-Apps am Mac sortieren will, bemerkt zunächst nichtmal einen Fehler. Die Home-Bildschirme lassen sich am Mac bearbeiten und die Apps verschieben. Nur doof, dass sich nach dem Klick auf „Anwenden“ auf dem iPhone selbst nichts ändert, dort bleibt wie es ist.

Wie es scheint, bestehen die Probleme bereits seit der Freigabe von iOS 13 bzw. der Veröffentlichung des Apple Configurator in Version 2.10 Mitte September. Apple sollten die Probleme also längst bekannt sein, doch die Fehlerbehebung scheint keine sonderliche Priorität zu haben. ifun-Leser Sven zitiert eine Apple-Support-Mitarbeiter mit den Worten, er solle doch online eine Reklamation einreichen: „Je mehr sich beschweren, umso eher wird das vermutlich behoben“. Eine Notwendigkeit, die Angelegenheit intern zu eskalieren, sah der gute Mann offenbar nicht.

Das Sortieren der Apps direkt auf dem iPhone-Bildschirm grenzt zumindest dann, wenn man über mehrere Bildschirme und auch mit Ordnern arbeitet, an eine Zumutung. Mit diesem Trick kommt ihr hier zumindest etwas besser zurecht.