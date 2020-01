Paketverfolgung mit ParcelTrack: Entwickler versprechen aktive Weiterentwicklung

Mit ParcelTrack 3.0 meldet sich eine der bekanntesten Paketverfolgungs-Apps zurück. Die neue App-Version kommt, nachdem es ein ganzes Jahr lang still um die Anwendung war. Doch jetzt kündigen die Entwickler einen Neustart an. Regelmäßige und in kleineren Abständen erscheinende Updates sollen den Leistungsumfang der App stetig erweitern.

ParcelTrack will künftig nicht nur die Integration der Paketdienste weiter verbessern, sondern verstärkt auch auf die direkte Unterstützung von Onlineshops setzen. Die Entwickler versprechen hier zusätzlichen Komfort und sprechen in diesem Zusammenhang teils auch von „experimentellen Funktionserweiterungen“, das klingt zumindest mal spanend.

In den nächsten App Updates, die jetzt in kleinen Abständen kommen werden, reichen wir nach und nach unsere experimentellen neuen Features nach. Viele davon beziehen sich auf einzelne Paketdienste oder Onlinehändler. In der App werdet Ihr Hinweise bekommen, wenn Ihr diese Features ausprobieren könnt.

Neben der Webbereitung für künftige Neuerungen bringt die App-Version 3.0 direkt auch eine Reihe von Anpassungen und Verbesserungen mit sich:

Neues Layout der Paketliste: Inzwischen haben sich die gestreckten Displays der iPhone X Reihe ja etabliert, und wir wollen diesen Platz auch nutzen um euch mehr und leichter lesbar Infos zu Euren Paketen zu zeigen.

Veränderte Sortierung: Die Sortierung der Paketliste ist jetzt besser (denken wir zumindest). Sie ist unterteilt in aktive Pakete und frühere Pakete. So springen Pakete nicht mehr in der Liste umher, und zugestellte Pakete bleiben einen Tag oben stehen, bevor sie zu den alten Pakete einsortiert werden.

Neuer Paket-Update Indikator: Hat sich was getan mit meiner Sendung, seit ich das letzte Mal geschaut habe? Diese Frage beantwortet ParcelTrack jetzt auf einen Blick: Mit dem neuen Paket-Update Indikator. Eine Markierung Orange in der Liste und Markierungen in den Paketdetails zeigen Dir auf einen Blick, was sich am Paket verändert hat seit Du das letzte Mal die App geöffnet hast.

ParcelTrack lässt sich kostenlos im App Store laden. Das Upgrade auf Premium ist als einmaliger In-App-Kauf zum Preis von 3,49 Euro erhältlich.