Seinxon Qi-Wallet-Tracker jetzt in Schwarz und im Angebot

Den Seinxon Wallet Tracker Qi haben wir bei seiner Markteinführung vorgestellt. Damals noch ausschließlich grün, ist die „Wo ist?“-Karte inzwischen auch in Schwarz erhältlich und wird in dieser Variante aktuell mit 20 Prozent Preisnachlass für 34,40 Euro angeboten.

Zu allererst ein wichtiger Hinweis: Die Aktion ist sowohl zeitlich als auch mit Blick auf die zum Aktionspreis verfügbare Stückzahl begrenzt. Achtet also darauf, dass der 20-Prozent-Coupon noch angezeigt wird und ihr diesen aktiviert, sowie den beim Kaufabschluss angezeigten Endpreis prüft.

Die Seinxon-Karten funktionieren unseren bisherigen Erfahrungen zufolge ausgesprochen zuverlässig und haben gegenüber anderen mit „Wo ist?“ kompatiblen Trackern den Vorteil, dass sie mit einem integrierten und wieder aufladbaren Akku ausgestattet sind.

Als Einschränkung gegenüber den AirTags ist zu erwähnen, dass die Seinxon-Tracker ausschließlich über Bluetooth arbeiten und Apples NFC-Nahbereichsortung nicht unterstützt wird. Ein mit solch einer Karte ausgestatteter verlegter Geldbeutel oder dergleichen lässt sich aber dennoch gut orten. Ergänzend zur Lokalisierung über Bluetooth kann man mithilfe von Apples „Wo ist?“-App auf dem integrierten Lautsprecher ein überraschend lautes Tonsignal abspielen.

RFID-Blockierfunktion nicht mit dieser Karte

Auf ein wichtiges Detail wollen wir noch hinweisen: Seinxon bietet neben seiner aktuell zum Sonderpreis von 34,40 Euro erhältlichen neuen Tracker-Karte mit Qi-Funktion auch eine RFID-Blockierkarte an, die mithilfe einer mitgelieferten Klammer per Kabelverbindung aufgeladen wird. Diese für 38,99 Euro erhältliche Karte verzichtet zwar auf die Option zum kontaktlosen Laden, ist dafür aber mit einer RFID-Blockierfunktion ausgestattet und schirmt andere im Geldbeutel untergebrachte Karten vor unerwünschten drahtlosen Kontakten ab. Dergleichen wird ja hin und wieder gewünscht und teils auch in Form spezieller Geldbörsen gekauft.