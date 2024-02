Apple-Guthaben ab heute bei Netto mit Rabatt

Von heute bis Samstag könnt ihr wieder vergünstigt an Apple-Guthaben kommen. Netto Marken-Discount bietet bis zum Wochenende 10 Prozent Preisnachlass beim Kauf von Apple-Geschenkkarten.

Natürlich sind auch bei Netto die Zeiten, zu denen der Rabatt direkt an der Kasse abgezogen wurde, längst vorbei. Ihr bekommt den Preisnachlass stattdessen in Form eines Netto-Gutscheins „ausgezahlt“, den ihr dann bei euren nächsten Einkauf bei der Discounter-Kette einlösen könnt.

Wenn ihr flüssig genug seid, könnt ihr euer Apple-Guthaben im Rahmen der Aktion auch gleich ein wenig auf Vorrat auftanken. Die 10-Prozent-Aktion gilt dem aktuellen Netto-Prospekt zufolge auch für variable Geschenkkarten mit bis zu 250 Euro Wert. Der Mindestbetrag liegt hier bei 10 Euro.

Es macht zumindest den Eindruck, als gelte die Aktion für alle Netto-Filialen in Deutschland. Prüft aber vorsichtshalber nochmals selbst oder fragt vor dem Kauf bei eurer Filiale vor Ort nach.

10% Rabatt auch für Apple-Hardware

Anders als bei den alten „iTunes-Karten“ lässt sich das vergünstigte Apple-Guthaben nicht nur beim Kauf von digitalen Gütern, sondern auch bei der Anschaffung von Apple-Hardware verwenden. Vor diesem Hintergrund kann sich der Kauf eines größeren Gutscheins auch dann lohnen, wenn man im App Store längst nicht mehr viel zum Kaufen findet.

Die Apple-Geschenkkarten sind jetzt offiziell in allen Onlineshops von Apple und darüber hinaus auch in den 16 deutschen Ladengeschäften von Apple verwendbar. Beispielsweise könnt ihr so auch auf Artikel wie Apple-Watch-Armbänder oder sonstiges Zubehör, das exklusiv von Apple angeboten wird und somit bei keinem anderen Händler günstiger zu finden ist, indirekt 10 Prozent sparen.

Das gleiche gilt für Apple-Abonnements, die über euer Apple-ID-Konto abgerechnet werden. Ihr müsst hier einzig darauf achten, dass stets ausreichend Guthaben vorhanden ist.